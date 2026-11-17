Кубок виклику. 1/32 фіналу

ЦСКА Софія (Болгарія) - "Епіцентр-Подоляни" (Україна) - 3:1 (19:25, 25:20, 25:22, 25:22).

"Епіцентр-Подоляни" виграв перший сет, але програв матч

Зустріч у Софії розпочалася з рівної боротьби. Ближче до середини першої партії господарі майданчика вийшли вперед із перевагою у два очки, однак у другій половині сету українці перехопили ініціативу та зуміли здобути перемогу з рахунком 25:19.

У другій партії ЦСКА швидко захопив перевагу, довівши її до шести очок. "Епіцентру-Подолянам" не вдалося відігратися, тож болгари зрівняли рахунок за сетами, вигравши партію 25:20.

Третій сет також залишився за господарями. Після рівного початку ЦСКА додав у другій половині партії та переміг. А у четвертому сеті болгарська команда захопила лідерство від самого початку й утримала перевагу до завершення зустрічі.

Найрезультативнішим гравцем матчу став представник української команди Данило Уривкін, який набрав 22 очки. У складі ЦСКА найкращі показники мали Станіслав Кулагін (19) та Тодор Костов (13).

Український клуб уперше програв за майже десять місяців

Поразка від ЦСКА стала для "Епіцентру-Подолян" першою ігровою невдачею майже за десять місяців. Востаннє команда поступалася супернику в січні 2026 року - тоді українці програли грецькому ПАОКу також у межах Кубка виклику.

У поточному сезоні чинні чемпіони України ще двічі зазнавали поразок через неявку на матчі. Це було пов'язано з безпековою ситуацією в країні.

Коли відбудеться матч-відповідь

Долю протистояння з ЦСКА українська команда спробує змінити вже у матчі-відповіді. Він відбудеться в середу, 18 листопада, о 18:30 за київським часом.

Наступним суперником "Епіцентру-Подолян" у чемпіонаті України має стати ДСО Тернопіль. Поєдинок запланований на 26 листопада о 18:00.