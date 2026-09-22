Погоня за йокодзуною: Аонішікі здобув 4-ту перемогу поспіль на гранд-турнірі з сумо
У токійському "Рьоґоку Кокуґікан" завершився 10-й змагальний день імператорського гранд-турніру з сумо - Aki Basho 2026. Український одзекі Аонішікі (Данило Явгусишин) здобув четверту перемогу поспіль.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати 10-го дня гранд-турніру Aki Basho 2026.
Тріумф Аонішікі та розклад на вершині
Після двох третин дистанції на вершині таблиці впевнено йде йокодзуна Оносато, який цього разу переміг Хакунофуджі. Українець Аонішікі (баланс 7-3) у складному затяжному поєдинку здолав маеґашіру №3 Йошігісу Чураноумі.
Попри побоювання за травмовану ліву ногу під час затягування сутички, українець дотиснув суперника та наздогнав його у групі преследовачів. Наразі Аонішікі займає проміжне 5-те місце. Попереду - Атаміфуджі, Фуджинокава та Кінбозан (баланс 8-2). А лідером із єдиною поразкою лишається Оносато.
Інші результати 10-го дня
- Перемогу в "битві гигантів" здобув Атаміфуджі. Цю сутичку назвали саме так, бо сам Атаміфуджі та Котозакуру сумарно важать 376 кг.
- 125-кілограмовий Фуджинокава застосував хенку проти Таканошо та переміг. Цей прийом предбачає уникнення стартового зіткнення. Цей прийом, хоч і вважається нечемним, правилами не заборонений.
- Ще один представник України, Сергій Шіші Соколовський, поступився в сутичці з Ошомою. Сергій непогано тривався в тривалій сутичці, але втратив баланс, що і коштувало йому перемоги.
Анонс на 11-й день
- Аонішікі зійдеться з Таканошо (рахунок очних зустрічей - 4:1 на користь українця);
- Шіші боротиметься проти Шонанноумі;
- Центральною афішею дня буде сутичка Оносато проти Фуджинокави.
Переможцем башо стане рікіші з найбільшою кількістю виграшів за підсумками 15 днів.
Раніше ми повідомляли, що Данило Аонішікі Явгусишин пішов на ризик, заявившись на цей турнір, адже він виступає з травмою.