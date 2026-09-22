Погоня за йокодзуною: Аонішікі здобув 4-ту перемогу поспіль на гранд-турнірі з сумо

Тріумф Аонішікі та розклад на вершині

Після двох третин дистанції на вершині таблиці впевнено йде йокодзуна Оносато, який цього разу переміг Хакунофуджі. Українець Аонішікі (баланс 7-3) у складному затяжному поєдинку здолав маеґашіру №3 Йошігісу Чураноумі.

Попри побоювання за травмовану ліву ногу під час затягування сутички, українець дотиснув суперника та наздогнав його у групі преследовачів. Наразі Аонішікі займає проміжне 5-те місце. Попереду - Атаміфуджі, Фуджинокава та Кінбозан (баланс 8-2). А лідером із єдиною поразкою лишається Оносато.

Ситуація на турнірі після 10 змагальних днів

Інші результати 10-го дня

Перемогу в "битві гигантів" здобув Атаміфуджі. Цю сутичку назвали саме так, бо сам Атаміфуджі та Котозакуру сумарно важать 376 кг.

125-кілограмовий Фуджинокава застосував хенку проти Таканошо та переміг. Цей прийом предбачає уникнення стартового зіткнення. Цей прийом, хоч і вважається нечемним, правилами не заборонений.

Ще один представник України, Сергій Шіші Соколовський, поступився в сутичці з Ошомою. Сергій непогано тривався в тривалій сутичці, але втратив баланс, що і коштувало йому перемоги.

Анонс на 11-й день

Аонішікі зійдеться з Таканошо (рахунок очних зустрічей - 4:1 на користь українця);

Шіші боротиметься проти Шонанноумі;

Центральною афішею дня буде сутичка Оносато проти Фуджинокави.

Переможцем башо стане рікіші з найбільшою кількістю виграшів за підсумками 15 днів.