Перший фінал України: Онофрійчук побореться за медалі ЧС-2026 з художньої гімнастики

Драматична кваліфікація та проміжні підсумки

Виступ української гімнастки у вправах з булавами видався максимально напруженим. Таїсія Онофрійчук продемонструвала високу майстерність, отримавши від суддів 28.25 бала. Цей результат дозволив українці посісти восьме місце у підсумковому протоколі відбору, що стало останнім прохідним квитком до фінальної стадії.

Ще одна українська спортсменка Поліна Каріка у цій дисципліні продемонструвала 22-й результат, набравши 26.60 бала.

На жаль, у вправах зі стрічкою обом українкам не вдалося пробитися до вісімки найкращих. Каріка завершила виступи на 20-й сходинці (26.55 бала), а Онофрійчук опинилася на 24-й позиції із результатом 26.25 бала.

Попри це, у проміжній заліковій таблиці кваліфікації до особистого багатоборства українки зберігають непогані шанси на високі місця:

8-ме місце - Таїсія Онофрійчук (сума - 83.15 бала);

13-те місце - Поліна Каріка (сума - 80.85 бала).

Остаточний перелік усіх учасниць фіналу багатоборства сформується трохи пізніше, після того як свої виступи у вправах з м'ячем та обручем завершать представниці груп E-H.

Олімпійські козирі та розклад турніру

Поточна планетарна першість має колосальне значення для спортсменок, адже за підсумками фіналу особистого багатоборства буде розіграно три неіменні ліцензії на майбутні Олімпійські ігри-2030. Заповітні путівки отримають три найкращі гімнастки за підсумками фінальних виступів.

Вирішальні змагання ЧС-2026 розділені на два етапи. Доля олімпійських ліцензій у фіналі багатоборства визначиться вже завтра, 14 серпня. А ось фінал в окремому виді програми з булавами, де за медалі боротиметься Таїсія Онофрійчук, відбудеться в неділю, 16 серпня. Старт змагань заплановано на 16:10 за київським часом.