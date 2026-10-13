П'ятий фінал: Якушенко побореться за "золото" U-23 в Лас-Вегасі

Якушенко боротиметься за "золото" чемпіонату світу

Єгор Якушенко продовжує успішні виступи на міжнародній арені. Українець вийшов до фіналу чемпіонату світу з боротьби серед спортсменів віком до 23 років, який триває в американському Лас-Вегасі.

У вирішальній сутичці за золоту медаль суперником українця стане Абубакар Хаслаханов із Білорусі. Він брав участь в Олімпійських іграх і має досвід виступів на найвищому міжнародному рівні.

Якушенко та Хаслаханов уже неодноразово зустрічалися на килимі, і досі українець не програвав у їхньому очному протистоянні.

П’ятий фінал чемпіонату світу в кар’єрі

Для Якушенка цей фінал стане вже п’ятим на чемпіонатах світу. Попри те, що українцю лише 20 років, він уже здобув три титули чемпіона світу серед спортсменів до 20 років, а також виграв чемпіонат світу U-23.

Тепер Якушенко матиме шанс поповнити свою колекцію титулів ще одним "золотом" світової першості.