Отримав елітний статус: українець Аонішікі дізнався свою позицію в новому рейтингу сумо
Японська асоціація сумо офіційно оприлюднила оновлений банзуке – офіційний табель про ранги напередодні листопадового турніру Kyushu Basho. Український борець Данило Аонішікі Явгусишин зміцнив свої позиції серед світової еліти.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Новий крок Аонішікі
22-річний українець не лише зберіг другий за престижністю ранг озекі, а й піднявся на позицію Ozeki East 1. У традиційній ієрархії сумо східна сторона вважається суттєво престижнішою за західну, хоча це й не змінює розміру фінансової винагороди.
Суперники Аонішікі – японець Котозакура та монгол Кірішіма – розташувалися на позиціях Ozeki West та Ozeki East 2 відповідно.
Коли наступний турнір
Найближчий великий турнір Kyushu Basho проходитиме з 8 по 23 листопада у Фукуоці.
Для Аонішікі це стане чудовою нагодою взяти реванш у Оносато: під час вересневого Aki Basho українець до останнього претендував на трофей, поступившись японському йокозуні лише у вирішальному поєдинку фінального дня.
Раніше українка Анастасія Алпєєва виграла "золото" ЧС-2026 з боротьби.