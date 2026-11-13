Остання медаль у Дакарі: яке місце посіла Україна на юнацькій Олімпіаді

Історичний фінал у дебютній дисципліні

Брейкінг вперше увійшов до програми Юнацьких Олімпійських ігор саме на змаганнях у столиці Сенегалу, а Ніколь Джурик стала останньою представницею України, яка вийшла на арену в Дакарі.

14-річна вихованка вінницького колективу "Sky Labs" бездоганно пройшла груповий етап, вигравши всі три батли проти суперниць зі США, Казахстану та Болгарії з однаковим рахунком 2:0. У чвертьфіналі дворазова чемпіонка України (2024, 2025) розгромила представницю Малайзії – 3:0 за раундами (25:2 за голосами), а у півфіналі здолала іспанку "Mini Ali" (2:1).

У вирішальному поєдинку за золоту медаль "Nika Star" зустрілася з 17-річною японкою "Hiyo" – чинною чемпіонкою світу та лідеркою світового молодіжного рейтингу. У напруженому фіналі перемогу здобула більш досвідчена суперниця з рахунком 2:1 (20:7 за голосами). Таким чином, Джурик принесла Україні першу в історії олімпійську медаль у брейкінгу та дев'яту загалом на цих Іграх.

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За підсумками всіх стартів у Дакарі збірна України виборола 9 нагород – по три кожного гатунку:

"Золото": Хазар Гейдаров (дзюдо), Міланія Кохан (метання молота), дівоча збірна України (футзал).

Хазар Гейдаров (дзюдо), Міланія Кохан (метання молота), дівоча збірна України (футзал). "Срібло": Аліна Дмитрук (фехтування), Віталій Тарасюк (спортивна ходьба на 5000 м), Ніколь Джурик (брейкінг).

Аліна Дмитрук (фехтування), Віталій Тарасюк (спортивна ходьба на 5000 м), Ніколь Джурик (брейкінг). "Бронза": Дарина Козка (спортивна ходьба на 5000 м), Микита Кузьменко (пляжна боротьба), Євангеліна Петрук (бокс).

Цей результат дозволив нашій команді посісти підсумкове 11-те місце у загальному медальному заліку. Україна зупинилася буквально за крок від першої десятки – 10-ту сходинку посіла збірна Хорватії, яка випередила "синьо-жовтих" лише на одну срібну нагороду (3 "золота" та 4 "срібла").

Беззаперечним переможцем командного заліку став Китай із 32 медалями (17 золотих, 8 срібних та 7 бронзових).

Зазначимо, що найкращим результатом в історії літніх Юнацьких Олімпійських ігор для України залишаються дебютні змагання 2010 року в Сінгапурі, де наші спортсмени виграли 33 нагороди (9 золотих, 9 срібних та 15 бронзових).