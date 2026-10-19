Офіційно: чоловіча збірна України з волейболу зіграє на чемпіонаті світу-2027
Чоловіча збірна України з волейболу увійшла до офіційного переліку 32 учасників чемпіонату світу-2027. Світова першість відбудеться у сусідній Польщі із 10 по 26 вересня 2027 року.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації волейболу.
Україна та інші учасники ЧС
Міжнародна федерація волейболу (FIVB) опублікувала остаточний список команд, які виступлять на світовому форумі. "Синьо-жовті" здобули омріяну перепустку завдяки 12-й позиції у світовому рейтингу FIVB, потрапивши до добірки 15 найкращих збірних за рейтингом серед тих, які не проходили через континентальний відбір.
Для нашої команди майбутній турнір стане третім поспіль та четвертим в історії (раніше українці виступали у 1998, 2022 та 2025 роках). Найкращий результат українців на світовій першості - чвертьфінал ЧС-2022.
Які збірні зіграють на ЧС-2027 з волейболу:
Чинні чемпіони: Італія
Країна-господар: Польща
Медалісти континентальних турнірів: Японія, Іран, Південна Корея, Туніс, Камерун, Алжир, Франція, Фінляндія, Словенія, Бразилія, Аргентина, Чилі, США, Канада, Куба.
За світовим рейтингом FIVB: Болгарія, Німеччина, Україна, Бельгія, Туреччина, Сербія, Чехія, Греція, Румунія, Нідерланди, Мексика, Пуерто-Рико, Данія, Єгипет, Естонія.
Міста проведення та формат турніру
Чемпіонат світу-2027 прийматимуть п'ять польських міст: Гданськ, Катовіце, Лодзь, Ольштин і Краків. Саме у Кракові відбудуться вирішальні півфінали та матчі за медалі.
Усі 32 збірні будуть розділені на вісім груп по чотири команди. До стадії плей-офф вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету, після чого розпочнуться поєдинки 1/8 фіналу.
Боротьба за олімпійські ліцензії
Окрім боротьби за світовий титул, турнір матиме важливе значення у контексті відбору на Олімпійські ігри-2028 у Лос-Анджелесі.
За підсумками змагань три найкращі збірні чемпіонату світу, які на той момент ще не матимуть перепусток, отримають путівки на Олімпіаду.
Раніше стало відомо, що Україна та Росія перетнуться на жіночому ЧС-2027 з волейболу.