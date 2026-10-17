Очолили командний залік: Бондар та Заблоцька виграли "золото" ЧС U-23 з боротьби

Бондар розгромила суперницю у фіналі ЧС

Ірина Бондар впевнено пройшла шлях до фіналу, здобувши розгромні перемоги 10:0 в 1/8 фіналу проти колумбійки Алекси Мішель Куеро Куадрадо та в чвертьфіналі проти представниці Канади.

В півфіналі Ірина не залишила шансів угорській борчині Еніко Елекес - сутичка тривала всього 43 секунди. У фіналі вона так само впевнено перемогла представницю США Діану Нвачукву з рахунком 10:0.

Бондар підтвердила свій високий рівень, не залишивши суперниці шансів у боротьбі за золоту нагороду.

Заблоцька здобула друге "золото" для України

Ще одну "золоту" медаль для української команди виборола Ірина Заблоцька, яка стала чемпіонкою світу U-23 у ваговій категорії до 72 кг. На шляху до перемоги вона здолала росіянку Олєсю Бєзуглову в 1/8 фіналу, а також представниць Монголії Одгерел Ердене Очір та Канади Кессі Карен Лінн Корбетт в 1/4 та 1/2 фіналу відповідно.

У фіналі ж українка здолала представницю Індії Амруту Шашикант Пуджарі.

Українки виграли командний залік

Бронзову нагороду до скарбнички збірної додала Анастасія Польська. Українка посіла третє місце у ваговій категорії до 53 кг.

Завдяки двом золотим і бронзовій медалям, а також успішним виступам в інших вагових категоріях, жіноча збірна України посіла перше місце в загальнокомандному заліку чемпіонату світу U-23.