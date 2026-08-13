Найгірший результат сезону: лідер збірної України не зміг вийти до фіналу Євро в метанні списа

Невдалі спроби та втрачені сантиметри

Артур Фельфнер, який на попередній європейській першості замкнув топ-8 найсильніших, цього разу виступав у першій кваліфікаційній групі. Для гарантованого виходу у фінал необхідно було виконати норматив у 82 метри або увійти до дванадцятки найкращих за підсумками двох груп.

Проте змагання склалися для українця драматично. Першу спробу Фельфнера взагалі не зарахували, у другій він метнув на 75.91 метра, а в третій зміг дещо покращити показник - 76.37 метра.

Та цього результату забракло навіть для потрапляння до топ-12 власної підгрупи (українець посів лише 13-те місце). Щоб наздогнати чеха Яна Вишку, який закрив прохідну позицію, Артуру не вистачило 46 сантиметрів.

Показник 76.37 м став найменшим результатом українця у поточному сезоні. До цього моменту легкоатлет демонстрував вражаючу стабільність, незмінно долаючи позначку у 80 метрів у чотирьох стартах поспіль, а на етапі Діамантової ліги в Досі взагалі встановив третій найкращий результат у кар'єрі - 83.62 м.

Виграв першу групу чинний віцечемпіон Європи німець Юліан Вебер із потужним кидком на 84.02 метра.

"Поки що не щастить"

Сам Артур Фельфнер після завершення виступів відверто зізнався, що наразі не може знайти логічних пояснень такому спаду результатів саме на великих міжнародних форумах. Чинний чемпіон України зазначив, що підготовка та внутрішній стан перед стартом не давали підстав думати про провал.

"Якщо чесно, звичайно, налаштовувася на першу спробу. Але до останньої вірив, що можу метнути за 79 метрів так точно. Я не знаю. Чомусь я впевнений, що зараз приїду на наступний старт і там все буде гаразд. Не знаю, чому на таких чемпіонатах саме так", - зазначив Фельфнер.

Спортсмен також відкинув теорію про те, що він занадто рано вийшов на пік форми всередині червня. Водночас Фельфнер поставив під сумнів свою подальшу участь у найближчому етапі Діамантової ліги, що запланований на 21 серпня, оскільки саме виступ на Євро мав стати визначальним для формування його подальшого календаря.