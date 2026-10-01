"Мінімальна планка - одна медаль": тренер збірної України з дзюдо назвав завдання на ЧС-2026

Максимальна квота та оптимальний склад

Україна буде представлена на світовій першості максимальним складом - до заявки увійшли 9 дзюдоїстів.

"Їдемо оптимальним складом. Використали максимальну квоту - 9 чоловік. Є хлопці, які теж виконали критерії відбору і заслуговують на поїздку, але хто вище в рейтингу - той і поїхав", - зазначив наставник українців.

Для Косінова це вже другий сезон на чолі чоловічої збірної. Наставник підкреслив, що цьогоріч команда краще підійшла до континентальних змагань та турнірів серії Грендслем і Гран-прі, де здобувала нагороди. Зокрема, медальні здобутки по сезону мають Антон Савицький та Дільшот Халматов.

Медальні очікування та конкуренція

Головна мета української делегації на турнір у столиці Азербайджану - здобуття бодай однієї нагороди світового ґатунку.

"Мінімальна планка - це завоювання хоча б однієї медалі чемпіонату світу", - наголосив Косінов.

Останню медаль чемпіонату світу серед чоловіків Україна виборювала ще у 2021-му році у Будапешті, коли бронзовим призером став Яків Хаммо.

Попри жорстку конкуренцію з боку найсильніших дзюдоїстів планети, зокрема представників Японії та Південної Кореї, керманич збірної налаштований оптимістично та запевнив, що команда віддасть усі сили задля досягнення максимального результату.