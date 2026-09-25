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Інше 25 вересня 2026, 19:00

З лиж у марафон: легендарна чемпіонка замахнулася на літню Олімпіаду-2028

Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Йохауг вже має досвід в забігах на довгі дистанції (Фото: johaugtherese, Instagram)
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Легендарна норвезька лижниця Тереза Йохауг хоче взяти участь у марафонському забігу на літній Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі. 38-річна спортсменка зважилася на це після вражаючого виступу на напівмарафоні в Копенгагені.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання VG.

Результат у Копенгагені та олімпійська мрія

На напівмарафоні в Данії, який відбувся 20 вересня, Йохауг подолала дистанцію за 1:08,43. Попри те, що норвежка бігла серед аматорів, її час відповідав 19-му місцю в елітному забігу професіоналок.

"Я хочу спробувати свої сили в марафоні. З тим часом, який я показала в Копенгагені, у мене, безперечно, є шанс виконати олімпійський норматив. Було б неймовірно чудово взяти участь у літніх Іграх", - прокоментувала спортсменка.

Це далеко не перший успіх Йохауг у легкоатлетичних дисциплінах. У квітні поточного року вона виграла забіг на 10 км "Sentrumslopet" в Осло лише через 4 місяці після народження другої дитини.

Титули у лижній кар'єрі

Тереза Йохауг офіційно завершила лижну кар'єру в 2025-му році, увійшовши до історії як одна з найуспішніших атлеток планети:

  • здобула 4 золоті медалі (три з яких - в індивідуальних дисциплінах) та по одній срібній і бронзовій на Олімпійських іграх;
  • виборола 14 золотих нагород чемпіонатах світу;
  • тричі ставала володаркою Великого кришталевого глобуса в загальному заліку Кубку світу.

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