З лиж у марафон: легендарна чемпіонка замахнулася на літню Олімпіаду-2028
Легендарна норвезька лижниця Тереза Йохауг хоче взяти участь у марафонському забігу на літній Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі. 38-річна спортсменка зважилася на це після вражаючого виступу на напівмарафоні в Копенгагені.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання VG.
Результат у Копенгагені та олімпійська мрія
На напівмарафоні в Данії, який відбувся 20 вересня, Йохауг подолала дистанцію за 1:08,43. Попри те, що норвежка бігла серед аматорів, її час відповідав 19-му місцю в елітному забігу професіоналок.
"Я хочу спробувати свої сили в марафоні. З тим часом, який я показала в Копенгагені, у мене, безперечно, є шанс виконати олімпійський норматив. Було б неймовірно чудово взяти участь у літніх Іграх", - прокоментувала спортсменка.
Це далеко не перший успіх Йохауг у легкоатлетичних дисциплінах. У квітні поточного року вона виграла забіг на 10 км "Sentrumslopet" в Осло лише через 4 місяці після народження другої дитини.
Титули у лижній кар'єрі
Тереза Йохауг офіційно завершила лижну кар'єру в 2025-му році, увійшовши до історії як одна з найуспішніших атлеток планети:
- здобула 4 золоті медалі (три з яких - в індивідуальних дисциплінах) та по одній срібній і бронзовій на Олімпійських іграх;
- виборола 14 золотих нагород чемпіонатах світу;
- тричі ставала володаркою Великого кришталевого глобуса в загальному заліку Кубку світу.
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