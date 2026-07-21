Лідер "Чикаго" закликав легенду повернутися: його арештовувала поліція

Що сказав Коннор Бедард про Кейна

21-річний нападник висловив сподівання, що легендарний крайній форвард доєднається до команди найближчим часом.

"Я сподіваюся, що це станеться. Я не знаю, що я можу сказати, щоб переконати його ухвалити рішення, але ми всі були б дуже раді мати такого гравця, але водночас і такого партнера по команді", – заявив Бедард.

На думку Бедарда, від повернення Патріка Кейна у захваті будуть не лише гравці, а й вболівальники "Чикаго".

"Я не можу уявити його першу гру у "United Center" по поверненні. Ту реакцію, яку він би отримав. А скільки енергії це б принесло не лише нашій команді, а й нашим уболівальникам! Було б неймовірно мати можливість грати з ним і вчитися у нього", – сказав Бедард.

Патрік Кейн в "Чикаго"

До "Блекхокс" Кейн долучився у 2007 році, його було обрано на драфті. Вже у першому сезоні він отримав нагороду "Колдер Трофі", яку вручають найкращому новачку сезону. Кейн 9 разів брав участь у Матчі всіх зірок НХЛ, а в сезоні 2015/2016 вперше в кар'єрі набрав понад 100 очок за системою "гол + пас": йому вдалося закинути 46 шайб та віддати 60 передач.

Разом із "Чикаго" Кейн тричі вигравав Кубок Стенлі: у 2010, 2013 та 2015 роках.

"Блехокс" Патрік залишив у 2023-му році, відігравши 16 сезонів за команду. Далі він грав з "Нью-Йорк Рейнджерс" та "Детройт Ред Вінгз".

Кейна арештовувала поліція

У 2009 році Патріка Кейна разом із його двоюрідним братом затримували поліцейські. Це сталося у місті Баффало. Братам інкримінували напад на водія таксі та грабіж.

Повідомлялося, що інцидент виник через те, що водій замкнув задні двері салону таксі, в якому знаходився Кейн, і оголосив, що він не має здачі, яка становила 20 центів.

Зрештою, суд визнав Патріка та Джеймса Кейна винними в адміністративному правопорушенні і зобов'язав принести вибачення водію таксі.