Лідер "Чикаго" закликав легенду повернутися: його арештовувала поліція
Нинішня зірка "Чикаго Блекхокс" Коннор Бедард хоче пограти разом із досвідченим правим форвардом Патріком Кейном, який мав проблеми із законом.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на ESPN.
Що сказав Коннор Бедард про Кейна
21-річний нападник висловив сподівання, що легендарний крайній форвард доєднається до команди найближчим часом.
"Я сподіваюся, що це станеться. Я не знаю, що я можу сказати, щоб переконати його ухвалити рішення, але ми всі були б дуже раді мати такого гравця, але водночас і такого партнера по команді", – заявив Бедард.
На думку Бедарда, від повернення Патріка Кейна у захваті будуть не лише гравці, а й вболівальники "Чикаго".
"Я не можу уявити його першу гру у "United Center" по поверненні. Ту реакцію, яку він би отримав. А скільки енергії це б принесло не лише нашій команді, а й нашим уболівальникам! Було б неймовірно мати можливість грати з ним і вчитися у нього", – сказав Бедард.
Патрік Кейн в "Чикаго"
До "Блекхокс" Кейн долучився у 2007 році, його було обрано на драфті. Вже у першому сезоні він отримав нагороду "Колдер Трофі", яку вручають найкращому новачку сезону. Кейн 9 разів брав участь у Матчі всіх зірок НХЛ, а в сезоні 2015/2016 вперше в кар'єрі набрав понад 100 очок за системою "гол + пас": йому вдалося закинути 46 шайб та віддати 60 передач.
Разом із "Чикаго" Кейн тричі вигравав Кубок Стенлі: у 2010, 2013 та 2015 роках.
"Блехокс" Патрік залишив у 2023-му році, відігравши 16 сезонів за команду. Далі він грав з "Нью-Йорк Рейнджерс" та "Детройт Ред Вінгз".
Кейна арештовувала поліція
У 2009 році Патріка Кейна разом із його двоюрідним братом затримували поліцейські. Це сталося у місті Баффало. Братам інкримінували напад на водія таксі та грабіж.
Повідомлялося, що інцидент виник через те, що водій замкнув задні двері салону таксі, в якому знаходився Кейн, і оголосив, що він не має здачі, яка становила 20 центів.
Зрештою, суд визнав Патріка та Джеймса Кейна винними в адміністративному правопорушенні і зобов'язав принести вибачення водію таксі.
Раніше ми повідомляли, що Коннор Бедард підписав великий контракт із "Чикаго". Його зарплата за новою угодою помітно зросла.