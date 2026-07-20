Лідер "Чикаго" підписав новий контракт: зарплата вражає

Деталі нової угоди Бедарда із "Чикаго"

Згідно із новим контрактом, 21-річний нападник зароблятиме в середньому 15 млн доларів за сезон. Контракт діятиме до завершення сезону-2030/31 і стане одним із найдорожчих у Національній хокейній лізі.

Для "Чикаго" це важливий крок у продовженні розбудови команди навколо Бедарда, якого клуб обрав під першим номером драфту НХЛ-2023. Генеральний менеджер "Блекхоукс" Кайл Девідсон назвав форварда лідером нового покоління команди та відзначив його професіоналізм і стрімкий прогрес.

Статистика Бедарда у "Чикаго"

Минулого сезону канадець провів 69 матчів регулярного чемпіонату, в яких закинув 30 шайб і віддав 45 результативних передач, набравши рекордні для себе 75 очок.

Він став найкращим бомбардиром і асистентом "Чикаго", а також увійшов до історії клубу як лише третій гравець, який закинув 30 шайб до досягнення 21-річного віку. Крім того, Бедард став першим хокеїстом франшизи, що набрав 200 очок у НХЛ ще до свого 21-річчя.

Загалом після дебюту в НХЛ у 2023 році Бедард провів 219 матчів, у яких записав до свого активу 203 очки (78 голів і 125 передач). У сезоні-2023/24 він здобув "Колдер Трофі" — нагороду найкращому новачку ліги.