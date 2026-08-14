За крок від п'єдесталу: Онофрійчук лишилась без медалей ЧС з гімнастики

Як пройшов фінал для українки

До фінальної стадії змагань Таїсія Онофрійчук кваліфікувалася з 12-го місця. У вирішальному раунді українська спортсменка виступала в першій групі учасниць і вразила суддів високою стабільністю.

Виступи у першій групі Таїсія закінчила з наступними результатами - 29,750 бала у вправі з булавами (найкращий результат у її програмі), 29,100 бала з обручем, 28,700 бала з м"ячем та 28,500 бала зі стрічкою.

Загальна сума українки склала 116,050 бала. Завдяки цьому результату саме Таїсія очолювала проміжний залік турніру.

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Зрештою, після виходу на килим другої групи гімнасток українці не вдалося втриматися у чільній трійці. Однак вона зафіксувала високий підсумковий 4-й результат.

Підсумкова четвірка ЧС-2026 в особистому багатоборстві: