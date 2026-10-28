Київстар ТБ покаже дев’ять матчів Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу: повний розклад

Що відомо про турнір

Упродовж чотирьох днів пройдуть матчі двох груп основного раунду турніру. Київський "ХІТ" змагатиметься в групі 4 із португальською "Бенфікою", іспанською "Мурсією" та нідерландським "Тайгерс Рурмонд".

"Атлетік Футзал" виступатиме в групі 8, де його суперниками стануть чеський "Хрудім", австрійський "Атлетик Ґрац" і сербська "Лозниця-Град".

У складі "ХІТа" за результат боротимуться Ігор Чернявський, Владислав Первєєв, Євгеній Жук і Келвін. "Атлетік Футзал" розраховуватиме на Владислава Васильєва, Давида Калашника, Андре Луїза та Богдана Мещерякова.

Розклад трансляцій

28 жовтня, середа

18:00 – "Бенфіка" (Португалія) – "ХІТ" (Київ)

18:30 – "Атлетік Футзал" (Україна) – "Хрудім" (Чехія)

21:30 – "Мурсія" (Іспанія) – "Тайгерс Рурмонд" (Нідерланди)

29 жовтня, четвер

18:00 – "Мурсія" (Іспанія) – "Бенфіка" (Португалія)

18:30 – "Атлетик Ґрац" (Австрія) – "Атлетік Футзал" (Україна)

21:30 – "Тайгерс Рурмонд" (Нідерланди) – "ХІТ" (Київ)

31 жовтня, субота

18:00 – "ХІТ" (Київ) – "Мурсія" (Іспанія)

21:30 – "Тайгерс Рурмонд" (Нідерланди) – "Бенфіка" (Португалія)

21:30 – "Лозниця-Град" (Сербія) – "Атлетік Футзал" (Україна)

Пряма трансляція матчів буде доступна ексклюзивно на платформі Київстар ТБ у спеціальних плейлистах "Київстар ТБ Футзал" та "Київстар ТБ Футзал 2" у високій якості та з професійним коментуванням.

Стежити за анонсами та розкладом можна у тематичному розділі "Спорт" на платформі.