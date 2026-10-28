Київстар ТБ покаже дев’ять матчів Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу: повний розклад
З 28 до 31 жовтня відбудуться дев’ять матчів основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу. На глядачів чекають поєдинки за участю київського "ХІТа", українського "Атлетік Футзал" та їхніх європейських суперників.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу платформи Київстар ТБ.
Що відомо про турнір
Упродовж чотирьох днів пройдуть матчі двох груп основного раунду турніру. Київський "ХІТ" змагатиметься в групі 4 із португальською "Бенфікою", іспанською "Мурсією" та нідерландським "Тайгерс Рурмонд".
"Атлетік Футзал" виступатиме в групі 8, де його суперниками стануть чеський "Хрудім", австрійський "Атлетик Ґрац" і сербська "Лозниця-Град".
У складі "ХІТа" за результат боротимуться Ігор Чернявський, Владислав Первєєв, Євгеній Жук і Келвін. "Атлетік Футзал" розраховуватиме на Владислава Васильєва, Давида Калашника, Андре Луїза та Богдана Мещерякова.
Розклад трансляцій
28 жовтня, середа
- 18:00 – "Бенфіка" (Португалія) – "ХІТ" (Київ)
- 18:30 – "Атлетік Футзал" (Україна) – "Хрудім" (Чехія)
- 21:30 – "Мурсія" (Іспанія) – "Тайгерс Рурмонд" (Нідерланди)
29 жовтня, четвер
- 18:00 – "Мурсія" (Іспанія) – "Бенфіка" (Португалія)
- 18:30 – "Атлетик Ґрац" (Австрія) – "Атлетік Футзал" (Україна)
- 21:30 – "Тайгерс Рурмонд" (Нідерланди) – "ХІТ" (Київ)
31 жовтня, субота
- 18:00 – "ХІТ" (Київ) – "Мурсія" (Іспанія)
- 21:30 – "Тайгерс Рурмонд" (Нідерланди) – "Бенфіка" (Португалія)
- 21:30 – "Лозниця-Град" (Сербія) – "Атлетік Футзал" (Україна)
Пряма трансляція матчів буде доступна ексклюзивно на платформі Київстар ТБ у спеціальних плейлистах "Київстар ТБ Футзал" та "Київстар ТБ Футзал 2" у високій якості та з професійним коментуванням.
Стежити за анонсами та розкладом можна у тематичному розділі "Спорт" на платформі.
Довідка
Київстар ТБ – спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа містить понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua
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