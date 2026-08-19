Ілляшев розповів про позов НОК України до CAS проти рішення МОК щодо росіян

На що робить акцент НОК України в апеляції

Михайло Ілляшев наголосив, що в цьому випадку акцент української сторони грунтується на порушенні норм спортивного права, зокрема, на діяльності російських спортивних органів на тимчасово окупованих територіях України.

"Все буде залежати від доказової бази, бо в нашому випадку вона зосереджена на порушенні норм спортивного права. Зрозуміло, що історія із покаранням країни-агресора за військову агресію проти України вже на сьогодні у світовому спортивному контексті виглядає безперспективною, з огляду на зміни в світовій кон'юнктурі. Тому ми більше концентруємося на тому, що російський олімпійський комітет продовжує свою діяльність на окупованій території України", – відзначив функціонер.

Президент Національної федерації фехтування України також наголосив, що у цій справі НОК України розраховує на допомогу правоохоронних органів.

"Ми сподіваємося на те, що отримаємо необхідну допомогу від Служби безпеки України стосовно доказової бази, яка нам потрібна у цій справі", – резюмував Ілляшев.

Які федерації продовжують бан росіян

Попри скасування рекомендацій МОК щодо санкцій до російських атлетів, все ще залишаються види спорту, у яких діє заборона на участь для російських спортсменів. Нещодавно ці норми продовжили в біатлоні: в IBU відкинули заклики росіян та білорусів до повернення до змагань.

Не буде представників країн-агресорів найближчим часом у хокеї, футболі та баскетболі. Непохитною залишається і World Athletics – у легкій атлетиці росіян немає навіть у нейтральному статусі.