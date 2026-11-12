Глибина 30-поверхового хмарочоса: українка Садурська встановила новий світовий рекорд у фрідайвінгу

Садурська підкорила глибину 90 метрів

11 листопада на Карибах Катерина Садурська здійснила рекордне занурення в дисципліні з постійною вагою без ласт (CNF). Українка стала першою жінкою в історії, якій вдалося досягти глибини 90 метрів без додаткового спорядження.

Результат Садурської на 11 метрів перевищує показник найближчої конкурентки, яка занурювалася на 79 метрів. Масштаб досягнення підкреслює і той факт, що за всю історію фрідайвінгу позначку у 90 метрів без ласт змогли подолати лише шестеро чоловіків.

Катерина Садурська після занурення (Фото: Allie Reilly)

Для українки це вже десятий світовий рекорд у цій дисципліні за останні чотири роки. Свій перший рекорд вона встановила у 2023-му році, занурившись на 73 метри. Відтоді спортсменка покращила власний результат на 17 метрів.

Садурська є учасницею Олімпійських ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро, 11-разовою чемпіонкою та десятиразовою рекордсменкою світу з фрідайвінгу.

Попередня спроба завершилася втратою свідомості

Новий рекорд став особливо важливим для спортсменки після складного досвіду влітку 2026-го року. Тоді Садурська намагалася підкорити глибину 89 метрів, однак за тиждень до старту отримала травму. Українці довелося лікувати рани та проходити курс антибіотиків.

"Я все ж вийшла на старт, та виснажений організм не витримав граничного навантаження - уже на фініші я вперше за 10 років кар'єри пережила блекаут і отримала дискваліфікацію. Це був складний досвід, який змусив мене переглянути підхід до підготовки", - розповіла Садурська.

Що означає занурення на 90 метрів

Глибина, яку підкорила українка, порівнянна з висотою 30-поверхового хмарочоса. Для наочності: це лише на 10 метрів менше за висоту київської статуї "Батьківщина-Мати" від п'єдесталу до кінця меча.

Українка встановила 10-й світовий рекорд (Фото: Allie Reilly)

Під час такого занурення фрідайвер зазнає колосального тиску — близько 10 атмосфер. Об'єм легень зменшується приблизно вдесятеро, а серце сповільнює роботу. Відновлення організму після одного такого занурення може тривати від двох до чотирьох днів.

Рекорд Садурська присвятила українським захисникам

Через повномасштабну війну та відсутність в Україні умов для глибоководних тренувань Садурська вже кілька років змушена постійно переїжджати між країнами, фактично змінюючи місце перебування щомісяця.

Спортсменка свідомо підпорядкувала особисте життя та комфорт підготовці до міжнародних змагань, прагнучи представляти Україну на світовій арені.

"Повномасштабна війна стала для мене тригером виходити на міжнародні змагання і ставити спорт у пріоритет. Мені доводиться забирати ресурс від особистого життя, але я розумію: нашим хлопцям і дівчатам на передовій у тисячі разів важче", - наголосила фрідайверка.

За словами Садурської, своїм результатом вона хотіла нагадати світові про стійкість українців, які продовжують боротися попри постійні обстріли та відсутність базових умов для життя.

"Моя спроба сьогодні - це нагадування світу про незламність і непереможну силу українського народу, який продовжує битися до кінця і не здається ні під безперестанним вогнем, ні в умовах суцільної відсутності води, тепла, світла та комунікацій", - підсумувала спортсменка.

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