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Інше 17 липня 2026, 15:04

Геращенко не вийде у сектор із Магучіх на престижному старті в Лондоні

Бронзова призерка Олімпіади несподівано знялася з етапу Діамантової ліги
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ірина Геращенко (фото: instagram.com/gerashchenkoi)
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Українські вболівальники не побачать дуелі двох провідних вітчизняних стрибунок у висоту на найближчому етапі Діамантової ліги. Ірина Геращенко вибула з офіційної заявки престижних змагань у Лондоні буквально напередодні старту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт легкоатлетичної серії.

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Офіційних заяв щодо причин відсутності Геращенко організатори турніру наразі не робили. Проте участь спортсменки в лондонському секторі з самого початку перебувала під великим питанням.

Ще під час національної першості Ірина в коментарі "Суспільному Спорт" зізнавалася, що її поїздка до Великої Британії повністю залежить від термінів оформлення британської візи. Найімовірніше, саме бюрократична затримка завадила планам легкоатлетки. Тепер замість виступу в Лондоні Геращенко зосередиться на прямій підготовці до прийдешнього чемпіонату Європи.

Цього сезону Ірина встигла виступити лише на одному етапі Діамантової ліги – у китайському Сямені, де виборола срібну нагороду.

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Місце українки у секторі оперативно віддали представниці Чорногорії Марії Вуковіч. Чорногорка наразі перебуває у чудовій формі й нещодавно повторила свій особистий рекорд кар'єри (1.98 м) на змаганнях у Будапешті.

Попри відсутність Геращенко, синьо-жовтий прапор у Лондоні все одно буде представлений. У суботу, 18 липня, у секторі змагатиметься світова рекордсменка Ярослава Магучіх. На неї очікує надпринципове випробування: Магучіх уперше за літній сезон зустрінеться в очній дуелі зі своєю головною суперницею – австралійкою Ніколою Оліслагерс.

Оновлений список учасниць жіночих стрибків у висоту на етапі в Лондоні:

  • Ярослава Магучіх (Україна)
  • Нікола Оліслагерс (Австралія)
  • Елеанор Паттерсон (Австралія)
  • Ангеліна Топіч (Сербія)
  • Марія Вуковіч (Чорногорія)
  • Морган Лейк (Велика Британія)
  • Ламара Дістін (Ямайка)
  • Марія Жодзік (Польща)

Раніше ми повідомляли, що Ярослава Магучіх вперше за 5 років взяла участь в літньому чемпіонаті України та тріумфувала там.

Легка атлетика Ірина Геращенко Ярослава Магучіх