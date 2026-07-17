Геращенко не виступить на етапі Діамантової Ліги у Лондоні

Чому Геращенко пропускає етап Діамантової ліги

Сама спортсменка на нещодавньому чемпіонаті України у Львові розповідала, що має бюрократичні труднощі: вона не встигала відкрити візу до Великої Британії, через що її участь у змаганнях опинилася під питанням.

"Віза в Лондон на Діамантову лігу поки під питанням. Або виступимо в Лондоні, або готуватимемося безпосередньо до чемпіонату Європи", – пояснила спортсменка.

Замість Ірини Геращенко на змагання у секторі стрибків у висоту була включена представниця Чорногорії Марія Вукович.

Хто виступить на Діамантовій лізі у Лондоні

Головна зірка української легкої атлетики, олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх братиме учатсь у цих змаганнях. Їй доведеться конкурувати не лише із Вукович, а й з традиційними для себе суперницями: Ніколою Оліслагерс та Елеанор Паттерсон з Австралії, а також Ангеліною Топич з Сербії.

Стрибки у висоту: повний список учасниць етапу

Ламара Дістін (Ямайка)

Морган Лейк (Велика Британія)

Ярослава Магучіх (Україна)

Нікола Оліслагерс (Австралія)

Елеанор Паттерсон (Австралія)

Ангеліна Топич (Сербія)

Марія Вукович (Чорногорія)

Марія Жодзік (Польща)

Як Геращенко проводить сезон 2026

Поточний сезон для спортсменки став першим після повернення з декретної відпустки. Вона встигла виступити на одному етапі Діамантової ліги: у китайському Сямені Геращенко вдалося виграти срібну медаль. А от наступний етап, у марокканському Рабаті Ірина вже пропускала.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики, про який згадувала спортсменка, відбудеться з 10 по 16 серпня в англійському Бірмінгемі.