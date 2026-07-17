Геращенко не виступить на етапі Діамантової Ліги у Лондоні
31-річна легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у висоту, не полетіла до Лондона, хоча її участь у цих змаганнях була запланована. Офіційно причини відсутності Геращенко у заявці наразі не озвучуються.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на "Суспільне Спорт".
Чому Геращенко пропускає етап Діамантової ліги
Сама спортсменка на нещодавньому чемпіонаті України у Львові розповідала, що має бюрократичні труднощі: вона не встигала відкрити візу до Великої Британії, через що її участь у змаганнях опинилася під питанням.
"Віза в Лондон на Діамантову лігу поки під питанням. Або виступимо в Лондоні, або готуватимемося безпосередньо до чемпіонату Європи", – пояснила спортсменка.
Замість Ірини Геращенко на змагання у секторі стрибків у висоту була включена представниця Чорногорії Марія Вукович.
Хто виступить на Діамантовій лізі у Лондоні
Головна зірка української легкої атлетики, олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх братиме учатсь у цих змаганнях. Їй доведеться конкурувати не лише із Вукович, а й з традиційними для себе суперницями: Ніколою Оліслагерс та Елеанор Паттерсон з Австралії, а також Ангеліною Топич з Сербії.
Стрибки у висоту: повний список учасниць етапу
- Ламара Дістін (Ямайка)
- Морган Лейк (Велика Британія)
- Ярослава Магучіх (Україна)
- Нікола Оліслагерс (Австралія)
- Елеанор Паттерсон (Австралія)
- Ангеліна Топич (Сербія)
- Марія Вукович (Чорногорія)
- Марія Жодзік (Польща)
Як Геращенко проводить сезон 2026
Поточний сезон для спортсменки став першим після повернення з декретної відпустки. Вона встигла виступити на одному етапі Діамантової ліги: у китайському Сямені Геращенко вдалося виграти срібну медаль. А от наступний етап, у марокканському Рабаті Ірина вже пропускала.
Чемпіонат Європи з легкої атлетики, про який згадувала спортсменка, відбудеться з 10 по 16 серпня в англійському Бірмінгемі.
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