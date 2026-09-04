Формула-1 стане коротшою: радикальні зміни у регламенті на 2027 рік

Новий регламент та проблеми з пальним

Причиною реформи стали прийдешні зміни у вимогах до силових установок на 2027 рік. Збільшення частки роботи двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) призведе до суттєвого зростання витрати пального болідами. Для команд це створило серйозну проблему: поточні розміри паливних баків не розраховані на нові норми, а переробка шасі вимагала б величезних фінансових витрат.

Аби пілоти не перетворювали перегони на монотонну економію пального на трасі, FIA та стайні шукали компромісне рішення. У підсумку сторони відмовилися від ідеї збільшувати баки й вирішили змінити сам формат змагань.

Скорочення дистанції та єдиний виняток

Відповідно до узгодженого плану, стандартна дистанція більшості етапів зменшиться з 305 км до 290 км, що скоротить тривалість гонок приблизно на три кола (на 5%). Єдиним винятком із правил залишиться Гран-прі Монако, де дистанція традиційно складає 260 км через специфіку вузької міської траси.

Ініціатива вже отримала одностайну підтримку з боку всіх команд. Тепер новацію має формально затвердити Комісія Формули-1, після чого її офіційно ратифікує Всесвітня рада з автоспорту FIA.

Наразі скорочення планується як вимушений крок на сезон 2027 року, проте стайні не виключають, що новий формат може залишитися й на майбутні роки.