Допустили до змагань військових: у FIS змінили правила допуску для лижників з РФ та Білорусі

Ключові зміни щодо силовиків та умови нейтральності

Раніше заборона поширювалася на будь-який зв'язок із військовими чи силовими структурами РФ чи Білорусі. Тепер відмову отримують лише ті, хто перебуває на добровільній контрактній службі у збройних силах або органах нацбезпеки.

При цьому зберігається повна заборона гімну, прапора, форми та національної символіки, а також публічних комунікацій щодо цих країн. Також лишається в силі заборона прямої чи опосередкованої підтримки війни в Україні (зокрема символу "Z", соцмереж, заяв).

Нейтральні атлети можуть отримувати медалі та брати участь у церемоніях, але їхні результати не враховуються в медальних заліках.

Організаційні нюанси

Офіційні збірні Росії та Білорусі досі відсторонені, турніри на території країн-агресорок не дозволяються.

Повторна перевірка раніше відхилених заявок коштуватиме 2000 швейцарських франків, які сплачує сам спортсмен/персонал.