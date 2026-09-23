Допустили до змагань військових: у FIS змінили правила допуску для лижників з РФ та Білорусі
Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) ухвалила зміни до політики щодо індивідуальних нейтральних атлетів, пом'якшивши вимоги для спортсменів з Росії та Білорусі. Тепер зв'язок з армійськими чи силовими структурами блокує допуск лише за умови добровільного контракту.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт FIS.
Ключові зміни щодо силовиків та умови нейтральності
Раніше заборона поширювалася на будь-який зв'язок із військовими чи силовими структурами РФ чи Білорусі. Тепер відмову отримують лише ті, хто перебуває на добровільній контрактній службі у збройних силах або органах нацбезпеки.
При цьому зберігається повна заборона гімну, прапора, форми та національної символіки, а також публічних комунікацій щодо цих країн. Також лишається в силі заборона прямої чи опосередкованої підтримки війни в Україні (зокрема символу "Z", соцмереж, заяв).
Нейтральні атлети можуть отримувати медалі та брати участь у церемоніях, але їхні результати не враховуються в медальних заліках.
Організаційні нюанси
Офіційні збірні Росії та Білорусі досі відсторонені, турніри на території країн-агресорок не дозволяються.
Повторна перевірка раніше відхилених заявок коштуватиме 2000 швейцарських франків, які сплачує сам спортсмен/персонал.
Раніше ми повідомляли, що бан Росії та Білорусі в біатлоні остаточно продовжили.