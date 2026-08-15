Дебют та рекорд України: результати скороходів-марафонців на Євро-2026
Українські скороходи дебютували на марафонській дистанції спортивної ходьби на Євро-2026 в Бірмінґемі. Наші спортсмени оновили національний рекорд.
Про результати чемпіонату Європи з легкої атлетики у спортивній ходьбі повідомляє Sport RBC.UA.
Результат Ганни Шевчук у жіночому забігу
У жіночій частині змагань на 42 кілометри єдиною представницею України була Ганна Шевчук. Дебютувавши на такій виснажливій дистанції саме на рівні Євро, українка показала досить високий результат.
За підсумками вукраїнка посіла 6-те місце, зафіксувавши особистий рекорд - 3:26:02 години. Переможницею турніру з новим світовим рекордом стала італійка Софія Фіоріні.
ЧЄ-2026. Спортивна ходьба, марафон (жінки):
- Софія Фіоріні (Італія) - 3:15:11 год (світовий рекорд)
- Катажина Здзебло (Польща) - 3:19:50 год
- Ракель Гонсалес (Іспанія) - 3:20:49 год ...
- Ганна Шевчук (Україна) - 3:26:02 год
Національний рекорд Закальницького серед чоловіків
У чоловічому марафоні стартували одразу троє українців. Найкращий результат у складі збірної показав Мар'ян Закальницький, який зафіксував підсумкову 10-ту сходинку та оновив рекорд України.
Показники українських атлетів у фіналі:
- Мар'ян Закальницький: 10-те місце - 3:04:38 год (національний рекорд);
- Сергій Світличний: 11-те місце - 3:05:56 год (рекорд сезону);
- Іван Банзерук: 22-ге місце - 3:18:30 год (рекорд сезону).
Золоту нагороду чоловічого турніру виборов італієць Массімо Стано, який також оновив світовий рекорд - 2:56:49 години.
Раніше ми повідомляли, що Людмила Оляновська виборола "бронзу" Євро-2026 зі спортивної ходьби - але на дистанції півмарафону.