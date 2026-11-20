"ЗАКСА" взяла гору в чотирьох сетах

У черговому турі польської першості львів'яни зустрічалися з титулованим клубом "ЗАКСА". Перші дві партії залишилися за польським клубом з ідентичним рахунком 25:21 – господарі щоразу робили вирішальний ривок у середині сету та впевнено втримували перевагу.

Інтрига спалахнула у третій партії: львів'яни втратили гандикап у три бали (18:15), але проявили характер у напруженій кінцівці "більше-менше" та вирвали сет – 28:26. Втім, переломити хід гри не вдалося. Після рівного старту четвертої партії (12:12) "ЗАКСА" знову пішла у відрив і закрила матч – 25:19.

Найрезультативнішим у складі української команди став діагональний Василь Тупчій (17 очок). Догравальник Бартош Фіршт додав 15 балів, а центральний блокуючий Андрій Рогожин набрав три очки.

Волейбол. Чемпіонат Польщі. 7-й тур

"ЗАКСА" – "Ястшембе Барком" – 3:1 (25:21, 25:21, 26:28, 25:19)

Турнірне становище львів'ян

Ця невдача стала для "Ястшембе Барком" вже п'ятою поспіль у розіграші сезону-2026/27. Після семи зіграних матчів в активі клубу залишаються лише дві перемоги та шість набраних очок, що дозволяє посідати десяту сходинку в турнірній таблиці.

Виправити ситуацію буде непросто, адже вже у наступному турі на львів'ян чекає випробування одним із лідерів першості – клубом "Заверцє", який йде другим. Поєдинок заплановано на вівторок, 24 листопада.