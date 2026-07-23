Черговий мільйонер: клуб НХЛ підписав великий контракт із лідером
Форвард "Даллас Старз" Джейсон Робертсон отримав вигідний контракт. Нападник виступатиме за техаський клуб ще один сезон.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на ESPN.
Новий контракт Робертсона
Як стверджують американські журналісти, згідно із новим контрактом 27-річний форвард зароблятиме 12 мільйонів доларів за сезон. Хокеїст вже входив до числа обмежено вільних агентів і міг вести перемовини із іншими клубами, однак менеджмент "Далласу" зумів переконати його піти на угоду.
Попередній контракт Робертсона із клубом добігав свого завершення: його було розраховано на чотири сезони, за кожен з яких гравець отримував 7,75 мільйони доларів.
"Джейсон був ключовою фігурою нашої франшизи з моменту його драфту в 2017 році. Динамічний та вправний гравець, він був однією з головних атакувальних загроз ліги з моменту свого дебюту в НХЛ. Ми з нетерпінням чекаємо, що принесе цей сезон як для Джейсона, так і для команди, оскільки ми продовжуємо наш шлях до чемпіонства в "Далласі", – заявив генеральний менеджер "Старз" Джим Нілл.
Цікаво, що Робертсон став 28-м гравцем, хто в наступному сезоні НХЛ заробить понад 10 мільйонів доларів.
Статистика Джейсона Робертсона в НХЛ
Минулого сезону Робертсон набрав 96 очок за системою "гол+пас", закинувши при цьому 45 шайб у ворота суперників "Далласа". Йому вдавалося тричі закидати понад 40 шайб за сезон та двічі пробивати позначку у 90 очок за системою "гол+пас".
У плей-оф Кубка Стенлі Робертсон найкращим бомбардиром своєї команди: у нього 5 шайб. "Даллас" зупинився на першому ж раунді плей-оф, програвши серію "Міннесоті" (2:4).
Раніше шалений контракт із "Чикаго" підписав їхній лідер, 21-річний Конор Бедард. За п'ять років він заробить велику суму.