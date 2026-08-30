Чемпіонський захист: Людмила Лузан виграла "золото" ЧС-2026 з веслування на олімпійській дистанції

Впевнений захист титулу та результат фіналу

Виступаючи у статусі чинної чемпіонки світу та Європи, Лузан захопила лідерство від самих перших метрів дистанції та фінішувала з результатом 44.40 секунди.

Українка випередила канадку Софію Дженсен на 0.50 секунди, а бронзову призерку - американку Невін Гаррісон - на 0.54 секунди.

Історичне досягнення та ювілейний ЧС

Людмила Лузан стала лише другою спортсменкою в історії та першою представницею Європи, якій вдалося захистити титул чемпіонки світу на цій дистанції. До неї двічі поспіль у цій дисципліні перемагала лише легендарна канадка Лоренс Венсан-Лапуант.

Для української каноїстки це вже 10-й, ювілейний чемпіонат світу в кар'єрі та 13-та нагорода на рівні світових першостей (9 золотих, 3 срібні та 1 бронзова).

Раніше на ЧС-2026 Лузан також здобула "срібло" в каное-двійці на дистанції 500 м у дуеті з Анастасією Рибачок.