Чемпіонка світу вирвала перемогу в один укол: драматичний фінал Кубка України з фехтування

Камбек у надщільному фіналі

Влада Харькова провела потужний турнір і зуміла повернути собі трофей національного кубка. У вирішальній сутичці за золоту медаль їй протистояла Аліна Дмитрук.

Фінальна дуель протікала у рівній та безкомпромісній боротьбі. По ходу поєдинку Харькова поступалася суперниці, проте зуміла проявити характер, перехопити ініціативу та завдати вирішального 15-го уколу.

"Хет-трик" у Кубку України

Завдяки мінімальній звитязі з рахунком 15:14 Влада завоювала чемпіонський титул. Для шпажистки це вже третій трофей Кубка України в кар'єрі та перший з сезону-2022/23.

Влада Харькова – титулована українська фехтувальниця на шпагах. Вона чемпіонка світу 2025 року та дворазова чемпіонка Європи. Також здобувала срібну медаль чемпіонату Європи в командних змаганнях у 2019 році та перемагала на етапах Кубка світу.