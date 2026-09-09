Бої на дирижаблі і міжнародні партнерства: турнір M13 FIGHTS розширює кордони

За словами Грота, команда вже підтримує контакти з ветеранськими мотоклубами у США та Європі.

Організатори постійно шукають нові нестандартні локації: турніри M13 FIGHTS вже проводили на баржі посеред Дніпра, у драматичному театрі та інших нетипових майданчиках.

"Я думаю, що це тільки початок. Тобто фантазія в мене і в нас у команді не обмежена. Ми будемо придумувати бої на дирижаблі, в повітрі", – сказав він.

Грот зазначив, що головним напрямком для M13 залишається розвиток ветеранського руху всередині України.

Водночас у перспективі команда готова поширювати свої формати й за кордоном.

"Ветеранський наш рух – він найактуальніший в Україні. Тобто, якщо ми побачимо запит за кордоном, звісно, ми будемо це вивозити все і пропагувати там. Але, в першу чергу, нас цікавить усередині країни це робити, масштабуватися у форматі, масштабуватися в плані зв’язку і співпраці", – пояснив ветеран.

Окремо Грот висловив сподівання, що надалі M13 зможе більше співпрацювати з державними структурами, зокрема Міністерством молоді та спорту та Міністерством у справах ветеранів.

M13 FIGHTS є частиною ширшого ветеранського руху M13, який об’єднує спортивні, реабілітаційні та інші проєкти для військових і ветеранів.