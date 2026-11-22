Як завершився турнір для українця

У фінальний змагальний день 22-річний уродженець Вінниці зійшовся на дохйо з іншим володарем рангу озекі – Котозакурою. Після невдалого відрізку на турнірі український борець зумів зібратися та взяти гору, ефектно застосувавши прийом із вивертанням руки – котенаге.

За підсумками всього Kyushu Basho 2026 Аонішікі записав до свого активу 7 перемог за 8 поразок. Негативний баланс означає, що українець отримує офіційне попередження – кадобан. Тепер на наступному січневому башо Данилу необхідно здобути щонайменше 8 перемог, інакше він втратить свій високий ранг озекі.

Чемпіонська розв'язка в плей-офф

Головна боротьба за трофей у заключний день розгорнулася між трьома претендентами: Оносато, Вакамотохару та Атаміфуджі. Спочатку Вакамотохару вибив із чемпіонської гонки Атаміфуджі, після чого йокодзуна Оносато в битві володарів найвищого рангу переміг Хошорю.

Оскільки Оносато та Вакамотохару фінішували з однаковим балансом (по 13-2), долю титулу вирішив додатковий поєдинок плей-офф. У вирішальній сутичці сильнішим виявився Оносато (справжнє ім'я – Дайкі Накамура). Для нього цей Кубок імператора став другим поспіль і вже сьомим у професійній кар'єрі.