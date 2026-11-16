Аонішікі перервав серію невдач і здобув п’яту перемогу на Kyushu Basho-2026

Аонішікі перервав серію поразок

У дев’ятий день змагань у Фукуоці Аонішікі зустрічався з досвідченим японцем Акірою Такаясу, який виступає в ранзі маеґашіри №3.

Данило провів упевнену сутичку: нав’язав супернику боротьбу за захоплення пояса, заблокував його руку та виштовхнув за межі дохьо. Українець переміг прийомом кімедаші.

Для Явгусишина це п’ята перемога на нинішньому турнірі. Після дев’яти змагальних днів його баланс становить 5-4. Таким чином, Аонішікі перервав серію з двох поспіль поразок і зберіг можливість завершити турнір із позитивним результатом.

У наступній сутичці на українця чекає серйозне випробування - протистояння з одзекі Кірішіма. Історія особистих зустрічей поки на боці Данила: він перемагав монгольського сумоїста сім разів у восьми поєдинках.

Шіші програв дев’яту сутичку поспіль

Невдало продовжує виступати на Kyushu Basho інший українець - Сергій Соколовський, який змагається під ім’ям Шіші Масару.

У дев’ятий день він зустрівся з досвідченим монгольським борцем Ічіро Тамавші. Суперник, який саме 16 листопада відзначав 42-річчя, переміг українця прийомом ошітаоші.

Для Шіші це вже дев’ята поспіль поразка на турнірі. Він залишається без перемог і вже гарантував собі негативний баланс - маке-коші. Наступним суперником Соколовського стане японець Тошинофуджі.

Оносато та Кірішіма серед лідерів, Хосьорю знову програв

Серед інших результатів дев’ятого дня варто відзначити перемогу йокодзуни Дайкі Оносато над Такеруфуджі. Для японця це восьма перемога на турнірі.

Одзекі Кірішіма також здобув черговий успіх, перемігши Дайєйшо. Натомість інший йокодзуна, монгол Хосьорю, поступився японцю Атаміфуджі.

Після дев’яти днів змагань одразу четверо сумоїстів мають по вісім перемог і очолюють турнірну таблицю: Оносато, Кірішіма, Атаміфуджі та Вакамотогарю.

Kyushu Basho-2026 триватиме до 22 листопада. Кожен учасник має провести загалом 15 сутичок.