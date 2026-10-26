Антонеллі витримав тиск Ферстаппена та переміг на Гран-прі США

Штрафи для гонщиків перед гонкою

Зміни в стартовій решітці відбулися ще перед стартом Гран-прі. Три гонщики отримали штрафи та стартували на інших позиціях, ніж ті, які вони отримали за підсумками кваліфікації:

Арвід Ліндблад стартував 14-м (штраф у 5 позицій) за заміну елементу силової установки;

Франко Колапінто отримав 20-те місце (штраф у 10 позицій) за заміну елементу силової установки;

Габріель Бортолето стартував 21-м (штраф у 80 позицій) за заміну елементу силової установки.

А Ленс Стролл взагалі стартував з з піт-лейн через зміну налаштувань за дії закритого парку та штраф за заміну елементів силової установки.

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Антонеллі зробив крок до чемпіонства

Старт гонки минув без серйозних інцидентів, і Антонеллі майже одразу почав збільшувати відрив від Ферстаппена. Нідерландець зумів скоротити відставання після переходу на новий комплект м'якої резини - але зрештою після єдиного піт-стопу Антонеллі та другої зупинки Макса саме гонщик "Мерседес" повернув собі перше місце.

А наприкінці гонки пілот Red Bull втратив і другу сходинку. На 46-му колі Леклер після піт-стопу наблизився до Ферстаппена та Норріса, а вже на 49-му гонщик "Феррарі" обійшов Макса.

Окремо варто відзначити, що на старті гонки штрафи отримали напарник Антонеллі Джордж Рассел та пілот "Хаас" Олівер Берман. Рассела оштрафували на 5 секунд за обгін поза межами траси, а Берман був оштрафований на десять секунд за контакт.

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Турнірне становище

Кімі Антонеллі посилив свою перевагу в заліку пілотів. Проте достроково виграти чемпіонство не зміг, адже його переслідувачі, Джордж Рассел і Льюїс Хемілтон, також набрали очки.

Втім, вже на наступному етапі гонщик "Мерседес" може поставити крапку в чемпіонській боротьбі. Наступним етапом вже за тиждень буде Гран-прі Мексики.