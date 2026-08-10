17-річна українська легкоатлетка тричі оновила рекорд у фіналі чемпіонату світу

Драма у фіналі та три рекорди

Українка впевнено пройшла кваліфікацію, виконавши лише одну залікову спробу на 64,39 метра. У вирішальному раунді змагань Дзерожинська одразу задала високий темп: у першій же спробі вона метнула молот на 65,78 метра, встановивши новий рекорд кар'єри та тимчасово піднявшись на третю позицію.

У третій спробі Поліна покращила свій результат до 65,85 метра, а у вирішальному, шостому кидку видала свій найкращий результат – 67,01 метра. Вона вперше у кар'єрі подолала позначку в 67 метрів та стала однією з п'яти атлеток світового фіналу, яким підкорився цей рубіж. За підсумками змагань українка посіла підсумкове п'яте місце.

Підсумки юніорського ЧС-2026

Для Дзерожинської це був уже другий фінал світової першості U-20 поспіль – два роки тому в Лімі вона зупинилася за крок від нагород, посівши четверте місце.

Переможницею юніорського чемпіонату світу стала німкеня Клара Гегеманн з результатом 68,99 метра. "Срібло" здобула фінка Пінья Кярхя (68,51 м), а "бронзу" виборола ще одна представниця Німеччини Нова Кінаст (67,89 м).

Збірна України завершила світову першість у Юджині з однією нагородою в загальному заліку – "срібло" виборола стрибунка із жердиною Ольга Бельченко.