Знову в оренду за кордон: який європейський клуб підписав динамівця Дячука

Пріоритет для чехів: деталі трансферу

Орендна угода українського оборонця розрахована до кінця червня 2027 року. Для чеської команди підписання вихованця київського футболу стало ключовим завданням на трансферному ринку, про що відкрито заявили в керівництві клубу.

Спортивний директор "Баніка" Людек Міклошко зазначив, що зміцнення оборонної лінії було головним пріоритетом на міжсезоння.

За його словами, Макс є молодим і перспективним захисником, який повністю відповідає вимогам тренерського штабу. У чеському клубі вірять, що він швидко звикне до нової обстановки та стане цінним підсиленням.

Що каже сам футболіст про свій переїзд

Дячук зізнався, що варіант із переїздом до Острави зацікавив його одразу, як тільки надійшла інформація від футбольного агента. Перед ухваленням рішення гравець детально вивчив історію своєї нової команди.

"Я шукав інформацію, дізнався, що Банік - сильний бренд, який вигравав чотири титули за свою історію та п’ять разів здобував Кубок. А потім я побачив відео зі стадіону, які демонстрували атмосферу, створену вболівальниками. Я подумав: так, мені це справді цікаво", - розповів Максим.

Захисник також пообіцяв уболівальникам повністю віддаватися на полі та жертвувати собою заради командних результатів.

Досвід у Європі та виступи за Динамо

Дячук перебуває у структурі столичного гранда з 2020 року. Разом із киянами він уже встиг виграти золоті медалі чемпіонату України в сезоні 2024/25. Футболіс грав на правах оренди в УПЛ за "Олександрію" а також захищав кольори польської "Лехії" з Гданська.

Саме в польському Екстраклясі захисник провів попередній ігровий рік, де став стабільним гравцем основного складу. У Гданську він відіграв 28 поєдинків у всіх офіційних турнірах, записавши на свій рахунок 2 забиті м'ячі та 1 результативну передачу.