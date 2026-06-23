UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Зміняв збірну на рублі: найкращого воротаря ЧС вигнали з команди через переїзд у Росію

18:36 23.06.2026 Вт
2 хв
Генрік Хаукеланд став персоною нон ґрата у національній команді Норвегії з хокею
aimg Андрій Костенко
Генрік Хаукеланд (фото: instagram.com/hhaukeland)

Голкіпер збірної Норвегії з хокею Генрік Хаукеланд більше не зможе виступати за національну команду. Причиною такого кроку став його перехід до челябінського "Трактора", який виступає у російській КХЛ.

Чому зірка опинився поза грою

Рішення про відсторонення 31-річного воротаря базується на чіткому регламенті, який діє в країні вже кілька років. Ще у 2022 році Норвезька хокейна асоціація ухвалила офіційне рішення ради директорів, згідно з яким гравці, що виступають у Росії або Білорусі, позбавляються права представляти національну збірну.

"Відтепер він не зможе виступати за збірну Норвегії. Ми давно знаємо про інтерес до Хаукеланда з боку КХЛ. Він був давно і нікуди не зник. Але норвезька асоціація хокею ухвалила рішення ради директорів, яке говорить, що хокеїсти, які грають у Росії чи Білорусі, не мають права грати у збірній", – наголосив генеральний секретар норвезької хокейної асоціації Петтер Салстен.

Сам хокеїст наразі відмовляється давати будь-які коментарі норвезьким представникам преси щодо свого трансферу. Його дискваліфікація зі збірної триватиме щонайменше протягом усього періоду виступів у російському чемпіонаті.

Історичний статус Хаукеланда в Норвегії

Скандальний перехід викликав серйозний резонанс на батьківщині гравця, адже Хаукеланд став головним героєм нещодавнього чемпіонату світу-2026 у Швейцарії, де Норвегія вперше в історії виборола бронзові медалі.

Доробок воротаря на історичному турнірі та в кар'єрі за збірну:

  • Визнання: був названий найкращим голкіпером ЧС-2026.
  • Статистика на турнірі: відбив 93,78% кидків при коефіцієнті надійності 1,74.
  • Рекорд: став першим норвезьким воротарем в історії, який оформив три "сухі" матчі на одному ЧС.
  • Бенефіс проти Канади: у поєдинку за третє місце проти канадців відбив 44 з 46 кидків.

Загалом вихованець норвезького хокею захищав кольори своєї країни на міжнародному рівні з 2016 року, а статус незмінного першого номера здобув у 2019-му. Минулий клубний сезон гравець провів у складі німецького "Штраубінг Тайгерс".

Раніше ми повідомили, що у Росії офіційно відібрали ще одну медаль Олімпійських ігор.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі: