Жан Беленюк успішно дебютував в ММА: українець переміг суперника технічним нокаутом

Швидка розв'язка у київському Палаці спорту

Дебютний турнір новоствореної організації ARENA Championship пройшов цієї суботи, 11 липня, у стінах столичного Палацу спорту.

Організатори виставили у мейн-івент вечора протистояння титулованого українського борця Жана Беленюка та досвідченого ізраїльського бійця Хаїма Гозалі, який за свою тривалу кар'єру встиг провести 21 поєдинок у престижному світовому промоушені Bellator.

Поєдинок, що проходив за правилами ММА, завершився вже у стартовій п'ятихвилинці. Беленюк вирішив не затягувати розвідку в стійці і буквально з перших секунд зумів реалізувати свій коронний борцівський засіб - перевів опонента на настил.

Опинившись у партері, українець почав холоднокровно і методично розбивати захист суперника важкими ударами.

Для 53-річного Хаїма Гозалі (рекорд на момент бою 15-6) такий натиск виявився занадто важким. Невдовзі від серії влучань Беленюка у ветерана відкрилося серйозне розсічення, обличчя почало заливати кров'ю, що сильно заважало йому оборонятися.

На четвертій хвилині першого раунду, після майже двох хвилин суцільного домінування українця в партері, кут ізраїльтянина вирішив припинити одностороннє побиття і викинув білий рушник.

Рефері зафіксував дострокову перемогу Беленюка технічним нокаутом через відмову команди суперника продовжувати зустріч.

Зигзаги кар'єри: від завершення до Лос-Анджелеса-2028

Цей бій відкрив абсолютно нову сторінку у спортивній біографії Жана Беленюка, чиї подальші плани довгий час залишалися інтригою для вболівальників.

Свого часу класичний борець офіційно заявляв, що повністю завершує виступи на великій арені відразу після завершення Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, де він виборов бронзову нагороду.

Нагадаємо, що у колекції 34-річного атлета також є золота медаль Олімпіади-2020 в Токіо та срібло Ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Проте повністю піти зі спорту не вийшло. Нещодавно Беленюк неочікувано для багатьох опинився у затвердженому списку національної збірної України з греко-римської боротьби на 2026 рік.

Трохи згодом сам борець підтвердив медіа, що офіційно відновлює активні тренування, та прямо натякнув, що збирається поборотися за путівку на наступну Олімпіаду, яка пройде у 2028 році в Лос-Анджелесі.