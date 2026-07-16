Збірна України з волейболу поступилася прямому конкуренту в матчі Ліги націй

На рахунку "синьо-жовтих" досі нема жодної перемоги в офіційному матчі із сербами. Хоча зараз фаворитами вважалась саме Україна.
Про перебіг цієї гри та її результат, повідомляє РБК-Україна.
Волейбол. Ліга націй. Чоловіки
Сербія - Україна - 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23)
Українці та серби раніше зустрічались між собою шість разів - і лідирує за ними саме сербська команда. На рахунку України перемоги в товариських матчах в травні цього року (3:1) та в серпні 2021-го року (3:2).
Натомість Сербія перемагала на чемпіонатах світу (2022) та Європи (2019 та 2021). А також на рахунку у сербів перемога в тогорічній Лізі націй з рахунком 3:1.
Перемога над Іраном дозволила Україні піднятися на четверту сходинку. Втім, в разі поразки катастрофи для "синьо-жовтих" не станеться, адже вони залишаться в топ-7.
Натомість Сербії навіть перемога не забезпечує сьому сходинку. Перед матчем навіть максимум набраних балів лишав сербів поза зоною плей-офф.
На перший сет вийшли геть інші команди, ніж ті, що грали напередодні. Якщо проти турків серби багато помилялись, то зараз навпаки діяли надійно. А от українці значно втратили в цьому компоненті у порівнянні з грою проти Ірану. Та все ж кінцівка періоду лишилась за "синьо-жовтими", як і сам період - 25:22 на користь України.
У другому сеті окремих спалахів від Ковальова чи Тупчія було недостатньо, тож Україна протрималася лише до рахунку 14:14. А далі серби майже не помилялись, і другий період забрали з рахунком 25:17.
Третій сет розвивався за схожим сценарієм - рівна боротьба аж до рахунку 15:15. І потім своєрідний фінальний спурт від господарів. Збірна України була безсила. і поступилася з рахунком 25:21 на користь сербів.
А от в четвертому сеті господарям довелося проявити характер. Та все ж саме вони змогли зрештою вирвати перемогу із рахунком 25:23 та "закрити" цей матч.
За такого рахунку та результату говорити про героя протистояння не доводиться. Проте не відзначити Дмитра Янчука та Василя Тупчія неможливо. Саме Янчук наприкінці першого сету приніс Україні перемогу.
А Тупчій вже в третьому періоді намагався "розбудити" команду та видав три ейси поспіль. Також вже звично яскраво грав Олег Плотницький - проте в підсумку цього не вистачисло для позитивного результату для "синьо-жовтих".
Передостанній матч основного раунду Ліги націй збірна України проведе проти Туреччини. Гра відбудеться у п'ятницю, 17 липня, о 17:30.
Раніше ми повідомляли, що до вирішального тижня в Лізі націй збірна України підійшла із посиленим складом.