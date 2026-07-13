Збірна України з хокею дізналася суперників на Європейському кубку націй-2026

Національна збірна України з хокею отримала календар та список суперників на Європейському кубку націй-2026. Змагання пройдуть в три етапи, і українці дізнались суперників для кожного з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію хокею України.
Європейський кубок націй створили у 2025 році - він покликаний замінити товариські ігри збірних. Учасники кубку не борються за трофей - натомість такі ігри дозволяють збірним мати ігрову практику перед чемпіонатом світу.
Розіграші кубку націй в цьому сезоні пройдуть в три етапи. І збірна України дізналась суперників на кожен з них:
"Синьо-жовті" взяли участь в дебютному розіграші нового турніру. В листопаді 2025-го року наші збірники посіли друге місце в групі міжнародного вікна.
А на наступних етапах в грудні та лютому збірна України вже тріумфувала.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що збірна України з хокею втратила головного тренера перед новим сезоном. Тоді РБК-Україна дізнався імена кандидатів на заміну