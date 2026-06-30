"Залишились лише руїни": олімпійська чемпіонка показала шокуюче відео

"Тут жили мої спогади"

Титулована біатлоністка оприлюднила шокуючі кадри з місця трагедії, на яких видно повністю зруйновані стіни та знищене вщент подвір'я родинного маєтку. Російська авіабомба поцілила в дім 29 червня.

"Краснопілля. Мій дім. Моє дитинство. Моя історія. Саме тут я зробила свої перші кроки до біатлону. Саме сюди я привозила свої медалі, серед яких і олімпійське золото. Це був дім, де жили мої спогади, моя родина, моє життя. Сьогодні російські КАБи перетворили його на руїни", - написала Віта Семеренко.

Спортсменка наголосила, що ворогу не вдасться знищити її пам'ять про рідний дім.

"Вони можуть знищити стіни, але не зможуть знищити пам'ять, шлях, який я пройшла, і любов до рідного Краснопілля. За кожною такою руїною – воєнний злочин. І за кожен із них буде відповідальність", - переконана вона.

Відомо, що батьки сестер Семеренко раніше евакуювалися з прикордонного Краснопілля, тому внаслідок ворожої атаки ніхто з родини не постраждав.

Нагадаємо, Віта та Валентина Семеренко є золотими призерками зимових Олімпійських ігор 2014 року. Тоді вони виграли жіночу естафету у складі збірної України разом із Юлією Джимою та Оленою Підгрушною.