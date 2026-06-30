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"Залишились лише руїни": олімпійська чемпіонка показала шокуюче відео

13:24 30.06.2026 Вт
2 хв
Росіяни вщент зруйнували батьківський будинок зіркових українських біатлоністок Семеренко
aimg Андрій Костенко
Віта та Валентина Семеренки (фото: facebook.com/valentina.semerenko)

Російські війська знищили батьківський будинок легендарних українських біатлоністок, олімпійських чемпіонок сестер Віти та Валентини Семеренко. Внаслідок прямого влучання будівля перетворилася на руїни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Віти Семеренко.

"Тут жили мої спогади"

Титулована біатлоністка оприлюднила шокуючі кадри з місця трагедії, на яких видно повністю зруйновані стіни та знищене вщент подвір'я родинного маєтку. Російська авіабомба поцілила в дім 29 червня.

"Краснопілля. Мій дім. Моє дитинство. Моя історія. Саме тут я зробила свої перші кроки до біатлону. Саме сюди я привозила свої медалі, серед яких і олімпійське золото. Це був дім, де жили мої спогади, моя родина, моє життя. Сьогодні російські КАБи перетворили його на руїни", - написала Віта Семеренко.

Спортсменка наголосила, що ворогу не вдасться знищити її пам'ять про рідний дім.

"Вони можуть знищити стіни, але не зможуть знищити пам'ять, шлях, який я пройшла, і любов до рідного Краснопілля. За кожною такою руїною – воєнний злочин. І за кожен із них буде відповідальність", - переконана вона.

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Відомо, що батьки сестер Семеренко раніше евакуювалися з прикордонного Краснопілля, тому внаслідок ворожої атаки ніхто з родини не постраждав.

Нагадаємо, Віта та Валентина Семеренко є золотими призерками зимових Олімпійських ігор 2014 року. Тоді вони виграли жіночу естафету у складі збірної України разом із Юлією Джимою та Оленою Підгрушною.

Раніше ми повідомили, що ФІФА допустила Росію до нового чемпіонату світу.

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