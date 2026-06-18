Ювілейний чвертьфінал: Світоліна розгромила екс-киянку на турнірі в Берліні

Берлін. WTA 500 German Open. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Єва Лис (Німеччина) – 6:3, 6:2

Як пройшла гра

Для Світоліної, яка посідає восьме місце у світовому рейтингу, це була друга очна зустріч із Лис. Попередній матч відбувся два місяці тому на ґрунтовому турнірі в Штутгарті. Тоді інтриги не вийшло: Еліна виграла – 6:1, 6:0.

Цього разу матч знову пройшли під диктовку українки. У першій партії Світоліна з двома брейками повела з рахунком 5:1 і, попри спроби суперниці нав'язати боротьбу, закрила сет за пів години – 6:3.

У другій партії за рахунку 2:2 українка дотиснула опонентку, виконавши серію з чотирьох виграних геймів поспіль – 6:2.

Найдовшим став заключний гейм, який протривав 14 розіграшів, де Еліна чотири рази повертала гру на "більше-менше" і реалізувала перший власний матчбол.

Ювілейна позначка та історичне досягнення

Цей успіх дозволив Світоліній оформити визначне статистичне досягнення – українка проведе 90-й чвертьфінал у своїй кар'єрі на рівні Туру. Для неї це вже восьмий чвертьфінал у 2026 році та шостий загалом на трав'яному покритті.

Цікаво, що востаннє на траві Еліна доходила до цієї стадії на Вімблдоні-2024.

Потенційна дуель із Рибакіною

Наступна суперниця української тенісистки визначиться у протистоянні між другою ракеткою світу Єленою Рибакіною з Казахстану та філіппінкою Александрою Еалою. Цей матч відбудеться 18 червня та стартує не раніше 18:30 за київським часом.

Зазначимо, що загальний призовий фонд турніру в німецькій столиці складає понад 1,2 млн доларів.