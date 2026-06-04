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Вище тільки чемпіони світу: Україна з історичним "сріблом" завершила Євро з мініфутболу (відео)

22:42 04.06.2026 Чт
2 хв
"Синьо-жовті" у фіналі створили багато моментів, але суперник виявилися більш прагматичним
aimg Андрій Костенко
Збірна України встановила рекорд на континентальних турнірах (фото: emfeuro.eu)

Збірна України з мініфутболу вперше у своїй історії завоювала срібні медалі чемпіонату Європи. У вирішальному поєдинку континентальної першості-2026 "синьо-жовті" у напруженій боротьбі поступилися команді Азербайджану.

Євро-2026 з мініфутболу, фінал

Україна – Азербайджан – 0:2

Голи: Рзаєв, 7, Атаєв, 50+5

Атаки без результату

Фінальний поєдинок на "Тіпос Арена" у словацькій Братиславі тримав у напрузі до останніх секунд. Українці почали зустріч без жодної розвідки й могли забивати вже на 5-й хвилині, проте після потужного удару Сініцина м'яч влучив у поперечину.

Натомість суперник продемонстрував стовідсоткову реалізацію. На 7-й хвилині, після розіграшу кутового Рзаєв влучно поцілив у дальній кут воріт нашого голкіпера Магурського.

Вперше на турнірі опинившись у ролі наздоганяючих, "синьо-жовті" повністю перехопили ініціативу. Протягом матчу чудові нагоди відновити паритет мали Тихненко, Сініцин та Колесников. Майже весь другий тайм Україна штурмувала половину поля суперника й створила шалену кількість гольових шансів, але м'яч вперто не йшов у ворота.

А наприкінці компенсованого часу, коли українці пішли ва-банк, суперники зусиллями Атаєва вразили порожні ворота, зафіксувавши фінальний рахунок – 0:2.

Найкращий виступ України

Попри прикру поразку у фіналі, цей турнір став найуспішнішим для нашої національної команди. Досі найвищим досягненням "синьо-жовтих" на чемпіонатах Європи (в яких команда брала участь 6 разів) був вихід до чвертьфіналу на домашньому Євро-2018 у Києві.

Для збірної Азербайджану цей титул став уже другим у новітній історії європейських першостей з 2022 року, що вкотре підтверджує високий статус суперника. Своєю чергою, українська команда завоювала перші в історії срібні нагороди і довела, що здатна на рівних конкурувати з найкращими колективами планети.

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