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Відкладайте на шампунь: "Реал" підписав колоритного захисника

13:25 15.06.2026 Пн
2 хв
Вихованець "Барселони" Марк Кукурелья офіційно перейшов до мадридського гранда
aimg Андрій Костенко
Відкладайте на шампунь: "Реал" підписав колоритного захисника Марк Кукурелья (фото: realmadrid.com)
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Мадридський "Реал" оголосив про гучний трансфер у літнє міжсезоння. Лави "Королівського клубу" поповнив лівий захисник лондонського "Челсі" та збірної Іспанії Марк Кукурелья, відомий своєю яскравою шевелюрою та непоступливим характером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

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Що відомо про трансфер

Колишній одноклубник Михайла Мудрика підписав із мадридцями довгострокову угоду на шість сезонів – до 30 червня 2032 року. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, трансфер 27-річного захисника обійшовся "вершковим" у 55 мільйонів євро. Крім того, лондонський клуб може отримати ще 5 мільйонів євро у вигляді різноманітних бонусів.

Варто зазначити, що Кукурелья став одним із перших гучних підписань "Реала" після того, як у червні команду офіційно очолив легендарний Жозе Моурінью. Цікаво, що повернути захисника до Ла Ліги цього літа також активно намагалася і каталонська "Барселона".

Відкладайте на шампунь: &quot;Реал&quot; підписав колоритного захисника

З табору "блаугранас" до Мадрида

Цікаво, що новачок мадридського "Реала" є вихованцем його найпринциповішого суперника. До структури "Барселони" він потрапив ще підлітком, проте за першу команду каталонців відіграв лише один матч у Кубку Іспанії.

Клубна кар'єра: До переїзду на Туманний Альбіон оборонець успішно захищав кольори "Ейбара" та "Хетафе". У Прем'єр-лізі Англії Марк спочатку яскраво проявив себе в "Брайтоні", після чого у серпні 2022 року перейшов до "Челсі" за 65 мільйонів євро.

Минулий сезон: У сезоні-2025/26 Кукурелья був залізобетонним гравцем основи лондонців, відігравши 50 матчів у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 1 гол та 4 результативні передачі.

Міжнародні здобутки: У складі національної збірної Іспанії захисник ставав чемпіоном Європи 2024 року та срібним призером Ліги націй-2024/25. Загалом на його рахунку 23 поєдинки та один забитий м'яч у футболці "Фурії Рохи".

Зараз зірковий новачок "Реала" перебуває у розташуванні іспанської збірної на чемпіонаті світу-2026. Свій перший поєдинок на Мундіалі іспанці зіграють уже сьогодні, 15 червня, проти команди Кабо-Верде (початок – о 19:00 за київським часом).

Раніше ми писали, як зірковий лідер "Динамо" безкоштовно перейшов у "Шахтар".

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