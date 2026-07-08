Чи повернуть футбольні команди РФ на світову арену: The Guardian дізналося позицію УЄФА

УЄФА кидає виклик рішенню МОК щодо Росії

УЄФА поки що не прокоментувала ситуацію. Проте джерела в кількох національних асоціаціях заявили про відсутність перспектив повернення російських команд до європейського футболу і на чемпіонат світу. Причина - хоча це турнір ФІФА, відбіркові змагання до чемпіонатів Європи проводяться УЄФА.

Також найбільші західноєвропейські асоціації та федерації, у тому числі у Британії, Німеччині та Франції, як і раніше, категорично проти повернення Росії.

Справа в тому, що три роки тому УЄФА була змушена відмовитися від планів повернення російських футбольних команд на молодіжні турніри. Адже відбулася негативна реакція з боку щонайменше членів асоціації.

Також президент УЄФА Александер Чеферін переобиратиметься наступного року, тому не хоче відштовхнути значну частину свого електорату.

Яка позиція ФІФА

7 липня ФІФА заявила, що перегляне свою позицію щодо повернення футбольних команд Росії на міжнародні змагання. Тож тепер позиція УЄФА створює потенційний конфлікт.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно підтримує тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним, тож зовсім не проти російських команд у футбольний світ.

"Ця заборона нічого не дала, вона лише породила ще більше розчарування та ненависті", - вважає він.

Навіть якщо ФІФА зробить радикальний крок і дозволить Росії брати участь у відбіркових матчах чемпіонату світу, європейські команди можуть погрожувати бойкотом змагань.