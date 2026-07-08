Чи повернуть футбольні команди РФ на світову арену: The Guardian дізналося позицію УЄФА

Європейська футбольна асоціація готова заблокувати повернення команд РФ до міжнародних змагань. Це відбувається на тлі рішення МОК тимчасово зняти із країни дискваліфікацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
УЄФА поки що не прокоментувала ситуацію. Проте джерела в кількох національних асоціаціях заявили про відсутність перспектив повернення російських команд до європейського футболу і на чемпіонат світу. Причина - хоча це турнір ФІФА, відбіркові змагання до чемпіонатів Європи проводяться УЄФА.
Також найбільші західноєвропейські асоціації та федерації, у тому числі у Британії, Німеччині та Франції, як і раніше, категорично проти повернення Росії.
Справа в тому, що три роки тому УЄФА була змушена відмовитися від планів повернення російських футбольних команд на молодіжні турніри. Адже відбулася негативна реакція з боку щонайменше членів асоціації.
Також президент УЄФА Александер Чеферін переобиратиметься наступного року, тому не хоче відштовхнути значну частину свого електорату.
7 липня ФІФА заявила, що перегляне свою позицію щодо повернення футбольних команд Росії на міжнародні змагання. Тож тепер позиція УЄФА створює потенційний конфлікт.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно підтримує тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним, тож зовсім не проти російських команд у футбольний світ.
"Ця заборона нічого не дала, вона лише породила ще більше розчарування та ненависті", - вважає він.
Навіть якщо ФІФА зробить радикальний крок і дозволить Росії брати участь у відбіркових матчах чемпіонату світу, європейські команди можуть погрожувати бойкотом змагань.
7 липня МОК повністю скасував рекомендації щодо обмеження участі спортсменів РФ у міжнародних змаганнях. Крім того, Виконавчий комітет організації офіційно зняв дискваліфікацію з Олімпійського комітету Росії, яка діяла з жовтня 2023 року.
Нагадаємо, що відновлення МОК прав Олімпійського комітету Росії викликає занепокоєння. Про це журналістам повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.