Трофеї, камбеки та гроші: головні фішки новачків УПЛ - "Буковини", "Чорноморця" та "Лівого Берега"

Склад української Прем'єр-ліги зазнав суттєвих змін. Замість команд, що вилетіли, прийшло амбіційне поповнення.
Про новачків елітного дивізіону – розповідає РБК-Україна.
Для Чернівців цей вихід в УПЛ – історична подія грандіозного масштабу. Клуб повернулися до найсильнішого дивізіону українського футболу, перервавши неймовірну паузу тривалістю у понад три десятиліття.
Коли грали в еліті востаннє: Сезон-1993/94 (тоді Вища ліга).
Як вилітали: У далекому 1994 році чернівчани посіли 17-те місце з 18 команд і вилетіли до Першої ліги, після чого транзитом падали навіть у Другу лігу та роками страждали від безгрошів'я.
Головна фішка: Новітня історія клубу пишеться завдяки потужному титульному спонсору, який повністю перебудував клуб під УПЛ, підписав досвідченого тренера Сергія Шищенка та забезпечив бюджет на рівні топових команд еліти.
Одеські "моряки" – це головне історичне ім'я серед усіх новачків. Вони повернулися до еліти після болісного вильоту за підсумками минулого сезону. Останні роки клуб постійно штормило через кадровий голод та зміну інвесторів, що й призвело до пониження в класі, яке, на щастя для одеситів, тривало лише один сезон.
Коли грали в еліті востаннє: Сезон-2024/25.
Трофеї та досягнення: "Чорноморець" – один із найповажніших клубів України. Одесити є дворазовими володарями Кубка України (1992, 1994). Крім того, двічі вигравали срібні медалі Вищої ліги (1995, 1996) та тричі брали "бронзу" (1993, 1994, 2006).
Головна фішка: Це єдиний клуб із цього переліку, який має досвід виступів у єврокубках. Свого часу на міжнародній арені одесити гідно протистояли навіть мадридському "Реалу". Перемагали таких суперників, як "Лаціо", ПСВ, "Црвена Звезда" та "Динамо" Загреб.
Київський клуб – це абсолютно унікальна історія для українського футболу. Створений лише у 2017 році як дитяча академія, клуб пройшов шлях від аматорів чемпіонату України до Прем'єр-ліги за лічені роки. "Лелеки" вже смакували елітний футбол у сезоні-2024/25, але після вильоту були змушені знову доводити свій клас через сито Першої ліги.
Коли грали в еліті востаннє: Сезон-2024/25.
Як пробилися цього разу: Фінішували третіми у Першій лізі та продемонстрували залізний характер у стикових матчах проти "Олександрії".
Головна фішка: Клуб має бездоганну власну інфраструктуру – надсучасний стадіон на лівому узбережжі Києва, який часто орендують для домашніх поєдинків інші клуби УПЛ.
Раніше стало відомо, що учасник єврокубкових перегонів в УПЛ змінить назву, кольори та логотип.