Три "червоні" для початку: Мексика та ПАР у божевільному протистоянні відкрили Мундіаль-2026 (відео)

ЧС-2026. Група А. 1-й тур

Мексика - ПАР – 2:0

Голи: Кіньйонес, 9, Рауль Хіменес, 67

Вилучення: Сітоле (ПАР), 50 (пряма червона), Зване (ПАР), 84 (пряма червона), Монтес (Мексика), 90+2 (пряма червона)

До матчу

Перед цією зустріччю суперники мали за плечима небагату, але дуже яскраву історію очних протистоянь. У жовтні 1993 року та червні 2000 року в товариських іграх сильнішою була Мексика – 4:0 та 4:2 відповідно. Єдину перемогу збірна ПАР здобула у липні 2005 року на Золотому кубку КОНКАКАФ, здолавши опонентів із рахунком 2:1. Втім, найбільш пам'ятна зустріч команд відбулася на ЧС-2010, де у першому ж поєдинку турніру було зафіксовано нічию – 1:1.

Варто зазначити, що Мексика підходила до цієї гри як абсолютний лідер за кількістю участі в матчах-відкриттях світових першостей. Ба більше, саме мексиканці свого часу увійшли в історію, зігравши у найпершому матчі за всю історію чемпіонатів світу 1930 року проти Франції.

Масштабне шоу перед стартом

Перед початком поєдинку глядачі на трибунах та біля екранів побачили церемонію відкриття Мундіалю. Головною зіркою шоу стала колумбійська співачка Шакіра, яка запалила стадіон своїм виступом із піснею "Dai Dai". Разом із нею атмосферу свята створювали Burna Boy, J Balvin та інші артисти.

Після того, як команди провели розминку, стартувала друга, офіційна частина церемонії. За 20 хвилин до свистка на поле винесли прапори всіх країн-учасниць ЧС-2026. Також прозвучав гімн мундіалю у виконанні Андреа Бочеллі та EJAE.

Шакіра на церемонії відкриття (фото: x.com/FIFAcom)

Два голи та три вилучення

Перша половина зустрічі пройшла під диктовку збірної Мексики. Господарі Мундіалю вийшли вперед уже на 9-й хвилині завдяки грубому привозу від південноафриканців. Голкіпер ПАР Вільямс віддав невдалу передачу на Сітоле, який важко приборкав м'яч і тут же потрапив під пресинг Ліри. Мексиканець чисто зіграв на перехопленні, скерувавши м'яч на Кіньйонеса. Той швидко підробив снаряд під удар і з центру штрафного майданчика холоднокровно прошив воротаря - 1:0.

Південноафриканці оговталися ближче до кінця тайму, але серйозної загрози не створили. Натомість мексиканці мали ще кілька розкішних нагод подвоїти перевагу: ПАР рятували сейви воротаря Вільямса після ударів Хіменеса та стійка, яка прийняла на себе постріл Кіньйонеса на 42-й хвилині. За повної переваги господарів команди пішли на перерву.

Дуже швидко після віпочинку африканська команда залишилася у мешості: пряму червону на 50-й хвилині отримав Сітоле. Після цього у ПАР шансів урятувати гру вже не залишилося. Головне питання було - з яким рахунком переможуть мексиканці.

Господарі мали чимало можливосте збільшити перевагу, але скористалися лише однією. На 67-й хвилині вони подвоїли перевагу після зразкової атаки. Альварадо з правого флангу виконав вивірений навіс на дальній кут воротарського майданчика, де першим на м'ячі опинився Рауль Хіменес - форвард головою впевнено відправив його у сітку.

На 84-й хвилині африканці втратили ще одного футболіста: після перегляду відеоповтору арбітр показав червону картку Зване за відмашку. Винуватець епізоду вийшов на заміну лише за 23 хвилини до фатального епізоду.

А вже у компенсований час бразильский суддя Вілтон Сампайо трохи підрівняв склади: третю пряму червону картку в матчі отримав мексиканець Монтес. Поєдинок так і завершився перемогою Мексики з рахунком 2:0.

Ситуація у групі А та розклад наступних матчів

Окрім Мексики та ПАР, у квартеті А виступають збірні Південної Кореї та Чехії. Свій очний поєдинок стартового туру вони проведуть у ніч на 12 червня, о 5:00 за київським часом.

У другому турі на команди чекають такі протистояння: