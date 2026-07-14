Світоліна та Монфіс розіграли божевільне парі на полі для гольфу (відео)

Жорсткі умови парі

Гаель Монфіс, який нещодавно серйозно взявся за гольф як за новий виклик, вирішив перевірити сили своєї дружини. Натомість Еліна впевнено заявила, що грає набагато краще за чоловіка.

Щоб додати грі азарту, пара заклалася на дуже незвичні покарання для того, хто програє.

"Умови парі були простими: якщо програю я – доведеться приймати її подачі ключкою для патингу (путером), а також робити по 10 віджимань за кожен м'яч, якого я не торкнуся. Якщо ж програє вона – має пробігти 100 метрів менш ніж за 14 секунд", - поділився деталями суперечки Гаель.

Чим завершилося сімейне змагання

Хто саме здобув перемогу, кому довелося віддуватися за програш і чи впорався невдаха зі своїм покаранням – дивіться у яскравому відео.