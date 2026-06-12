Світоліна, Костюк та інші отримають рекордні призові: Вімблдон назвав космічні суми

Всеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету (AELTC) підігрів інтерес до змагань офіційним анонсом фінансових винагород. Загальна сума виплат у 2026 році злетіла до рекордних 64,2 млн фунтів стерлінгів (близько 74 млн євро). Це одразу на 20% більше, ніж організатори пропонували спортсменам торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Стимул для кваліфаєрів

Останніми роками організатори мейджора свідомо зміщують акцент на підтримку гравців, які припиняють боротьбу на перших етапах змагань. Така стратегія спрямована на більш справедливий розподіл прибутків серед професіоналів.

Наприклад, цьогоріч невдахи стартового раунду основної сітки одиночного розряду гарантовано поповнять свої рахунки на 80 000 фунтів (близько 92 000 євро) – у 2025 році ця виплата становила 76 000 євро.

Окремої уваги заслужив і відбірковий етап: загальний бюджет кваліфікації збільшився на 25%. При цьому Вімблдон залишається вірним своїм традиціям рівноправності – чоловіки та жінки отримують абсолютно однакові суми на всіх стадіях.

Відповідь на бунт зірок

Анонс космічних призових збігся з наростанням напруги в тенісному середовищі. Провідні ракетки світу дедалі голосніше висловлюють незадоволення перевантаженим календарем, надто затяжними матчами та закритістю керівництва турнірів Grand Slam до прямого діалогу.

Проте голова Всеанглійського клубу Деббі Джеванс чітко дала зрозуміти, що вважає чинну фінансову систему цілком збалансованою. За її словами, рахувати лише чистий дохід турніру некоректно, адже клуб є некомерційною організацією та вкладає величезні ресурси в інфраструктуру.

Розподіл призових у головних розрядах

Одиночний розряд (чоловіки та жінки):

Переможець: £3,600,000 (+20%)

Фінал: £1,800,000 (+18%)

Півфінал: £900,000 (+16%)

Чвертьфінал: £480,000 (+20%)

4-те коло: £300,000 (+25%)

3-тє коло: £185,000 (+23%)

2-ге коло: £126,000 (+26%)

1-ше коло: £80,000 (+21%)

Кваліфікація (чоловіки та жінки):

3-тє коло: £50,000 (+20%)

2-ге коло: £32,000 (+23%)

1-ше коло: £20,000 (+29%)

Парний розряд (на пару, чоловіки і жінки):

Переможці: £760,000 (+12%)

Фінал: £380,000 (+10%)

Півфінал: £190,000 (+9%)

Чвертьфінал: £95,000 (+9%)

3-тє коло: £48,000 (+10%)

2-ге коло: £29,000 (+12%)

1-ше коло: £18,000 (+9%)

Змішаний парний розряд (на пару):

Переможці: £148,000 (+10%)

Фінал: £74,000 (+9%)

Півфінал: £37,000 (+9%)

Чвертьфінал: £19,000 (+9%)

2-ге коло: £10,000 (+11%)

1-ше коло: £5,200 (+16%)

Що відомо про Вімблдон-2026

Професійний тенісний турнір серії Великого шлему, який традиційно розігрується на відкритих трав'яних кортах, цьогоріч стане 139-м за рахунком.

Змагання пройдуть у дев'яти розрядах: п'яти – у дорослих та чотирьох – у старших юніорів.

Кваліфікаційні турніри заплановані на 22-28 червня, матчі основних змагань – 29 червня – 12 липня.

Чинні чемпіони (переможці Вімблдона-2025)