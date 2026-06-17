Шалений тайбрейк у Бангкоку: Україна епічно здолала Таїланд у Лізі націй

П'ять сетів боротьби та розгром на тайбрейку

Старт зустрічі виявився непростим для українок: господарки майданчика одразу відірвалися на чотири очки (9:5).

Втім, "синьо-жовті" проявили характер, зрівняли рахунок у середині партії (17:17) та вирвали сет - 25:23. Другу партію впевненіше провели представниці Таїланду (25:19), повернувши паритет за сетами.

Третій відрізок гри перетворився на справжню гру на виживання - на "більше-менше" українки дотиснули суперниць із рахунком 28:26 (у початкових даних помилково вказано 28:16).

У четвертому сеті тайки знову відігралися (25:22), перевівши гру на валідольний тайбрейк.

У вирішальній укороченій партії збірна України приголомшила суперниць стартовим ривком - 6:0. Таїланд спробував повернутися в гру, але наші дівчата капітально відпрацювали в захисті та на блоці, закривши матч на свою користь - 15:10.

Найрезультативнішою у складі України стала діагональна Валерія Нудьга, яка записала до свого активу 18 очок.

Турнірне становище та наступний суперник

До цього матчу українки мали в активі лише одну перемогу (теж на тайбрейку над Німеччиною).

Звитяга в Бангкоку дозволила "синьо-жовтим" піднятися на одну сходинку в загальній турнірній таблиці - наразі наша команда має 5 очок після п'яти зіграних турів.

Часу на відновлення у збірної України практично немає. Наступний поєдинок у Лізі націй наша команда проведе вже завтра, у четвер, 18 червня, проти надпотужної збірної Польщі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.