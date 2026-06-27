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Сенсації ЧС-2026: виліт Уругваю, казка Кабо-Верде та божевільна драма з VAR

09:11 27.06.2026 Сб
2 хв
Божевільний день на ЧС-2026: фаворит ганебно їде додому, а дебютант творить історію без перемог
aimg Катерина Урсатій
Чемпіонат світу з футболу 2026 (фото: Getty Images)ту

На чемпіонаті світу-2026 з футболу завершилися поєдинки третього туру у квартетах G та H. За їхніми підсумками визначилися чергові учасники плейоф, причому ігровий день приніс як гучні сенсації зі знаком "мінус", так і справжню історичну казку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу на Megogo.

Група H: Крах Уругваю та історичне диво Кабо-Верде

У квартеті H перед фінальним сиренами панував абсолютний хаос - на вихід далі претендували всі чотири збірні. Проте долю путівок вирішили прагматизм європейців та безголова драма.

Іспанія мінімально здолала Уругвай (1:0) завдяки єдиному влучному удару в площину від Алекса Баени на 42-й хвилині. Уругвайці відігратися не змогли, а на 90+5-й хвилині ще й заробили вилучення Агустіна Каннобіо.

Для дворазових чемпіонів світу це другий поспіль невихід з групи на Мундіалях.

Паралельний матч між Саудівською Аравією та Кабо-Верде завершився нульовою нічиєю (0:0).

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Цей результат закрутив неймовірну інтригу, за якої Кабо-Верде - абсолютний дебютант світових першостей - вийшов до 1/16 фіналу з другого місця, не здобувши жодної перемоги на груповому етапі!

Турнірна таблиця групи H:

  1. Іспанія - 7 очок (різниця м'ячів - 5:0)
  2. Кабо-Верде - 3 очки (2:2)
  3. Уругвай - 2 очки (3:4)
  4. Саудівська Аравія - 1 очко (1:5)

Група G: Феєрія Бельгії та скасований гол на 90+3 хвилині

У квартеті G перше місце впевнено забрала Бельгія, яка каменя на камені не залишила від Нової Зеландії - 5:1.

Після рівного першого тайму бельгійці відвантажили супернику чотири м’ячі по перерві.

А ось у матчі Єгипет - Іран розгорнувся справжній трилер. На швидкий гол єгиптянина Махмуда Сабера іранці відповіли нереалізованим пенальті від Мехді Таремі, але згодом Рамін Резаеян таки зрівняв рахунок - 1:1.

На 90+3-й хвилині Іран забив омріяний гол, який виводив їх у плейоф: Шоджа Халілзаде проштовхнув м'яч у сітку після штурму.

Проте після втручання VAR арбітр скасував взяття воріт, зафіксувавши порушення. Нічия 1:1 відправила до наступного раунду Єгипет.

Турнірна таблиця групи G:

  1. Бельгія - 5 очок (6:2)
  2. Єгипет - 5 очок (5:3)
  3. Іран - 3 очки (3:3)
  4. Нова Зеландія - 1 очко (4:10)

В 1/16 фіналу збірна Єгипту схрестить зброю з Австралією, а Бельгія дізнається свого суперника трохи пізніше.

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