Рекорд на пороховій бочці: Мессі переписав історію ЧС, але ризикує втратити корону

Історичне досягнення Мессі

Аргентинець зміг посунути німця Мірослава Клозе (16 м'ячів), який утримував лідерство 12 років.

Перед початком світової першості-2026 року в активі Мессі було 13 забитих м'ячів, і він посідав розділене п'яте місце разом із французьким форвардом Жюстом Фонтеном.

Проте хет-трик уже в першому матчі ЧС із Алжиром (3:0) дозволив аргентинцю наздогнати історичного лідера. А дубль у ворота Австрії – стати абсолютним рекордсменом.

Станом на зараз список найкращих бомбардирів у історії ЧС має такий вигляд:

Ліонель Мессі (Аргентина) – 18 голів (28 матчів) Мірослав Клозе (Німеччина) – 16 (24) Роналдо (Бразилія) – 15 (19) Герд Мюллер (ФРН) – 14 (13) Кіліан Мбаппе (Франція) – 14 (15)

Хронологія бомбардирського шляху

Шлях аргентинського капітана до нинішнього зеніту слави тривав два десятиліття та увібрав у себе як тріумфальні, так і відверто посушливі турніри:

Яскравий старт (ЧС-2006): Свій перший м'яч на світових першостях Мессі забив у дебютній же грі. Юний форвард вийшов на заміну в поєдинку проти Сербії та Чорногорії, відзначився голом та асистом, а Аргентина розгромила суперника з рахунком 6:0.

Посуха в ПАР (ЧС-2010): Єдиний Мундіаль у кар'єрі Лео, де він взагалі не забивав. Під керівництвом Дієго Марадони "альбіселесте" вилетіли на стадії чвертьфіналу, а сам лідер атак завершив виступи з єдиною корисною дією – однією результативною передачею.

Осічка на Мундіалі-2018: Вкрай непростий турнір для "альбіселесте", який завершився для них уже на стадії 1/8 фіналу поразкою від майбутніх тріумфаторів – французької збірної (3:4). Капітан відіграв усі 4 поєдинки, записавши до свого активу 1 забитий м'яч та 2 асисти.

Катарський пік (ЧС-2022): Найбільш продуктивним для нападника виявився переможний для Аргентини чемпіонат світу. На шляху до довгоочікуваного кубка планети Мессі забив 7 голів.

Лідерство на ЧС-2026: На поточному північноамериканському турнірі 38-річний форвард демонструє шалену ефективність. Забивши 5 м'ячів у двох матчах, Мессі лідирує у бомбардирських перегонах, зафіксувавши свій історичний показник на позначці "18".

Хто здатний розбити досягнення Лео?

Головна інтрига рекорду полягає в тому, що Мессі може не втримати статус короля навіть до кінця поточного ЧС-2026. А в історичній перспективі – шанси у основного та наразі єдиного конкурента навіть кращі. Мова звичайно ж йде про Кіліана Мбаппе.

Ситуація виглядає для аргентинця загрозливо, якщо поглянути на мову цифр:

Віковий фактор: Мессі встановив рекорд у 38 років на своєму шостому Мундіалі (28 матчів). Мбаппе має у своєму акиві вже 14 голів у віці 27 років і проводить лише третій чемпіонат світу (15 матчів).

Поточна форма: Француз уже увірвався до топ-5 найкращих бомбардирів в історії завдяки дублю у першому турі проти Сенегалу (3:1).

Дистанція: Мбаппе відстає від Мессі на 4 м'ячі. Враховуючи атакувальний потенціал збірної Франції, Кіліан здатний наздогнати або навіть перегнати Лео ще до завершення поточного турніру.