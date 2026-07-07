Прощальний аккорд: Португалія понесла історичні втрати після поразки від Іспанії

Драма на останніх хвилинах та сльози легенди

Роналду вийшов у старті, відіграв усі 90 хвилин і мав чудовий шанс у першому таймі: на 37-й хвилині він гостро зіграв на добиванні, але Унаї Сімон у стрибку витягнув удар з лінії воротарського майданчика.

Долю абсолютно рівного поєдинку вирішила перша компенсована хвилина. Мікель Меріно забив на 90+1-й, повернувши Іспанію до чвертьфіналу та залишивши португальців ні з чим.

Після фінального свистка Кріштіану довго ходив колом, аплодуючи трибунам, але дорогою до роздягальні розплакався під прицілом телекамер. Напередодні гри він відкрито казав, що це його фінальний ЧС.

"Прикро йти ось так. Я віддав усе, що мав, і залишаю турнір із чистою совістю. Це футбольне життя, треба рухатися далі", - сказав футболіст.

"Зараз час побути з родиною і подумати, не хочу говорити зайвого на гарячу голову", - цитує Роналду ESPN.

На домашньому ЧС-2030, який Португалія прийматиме разом із Іспанією та Марокко, Кріштіану вже не зіграє - на той момент йому виповниться 45 років.

Він залишає мундіалі з рекордом у 6 турнірів (від 2006-го до 2026-го), 27 матчами та 11 голами в активі. Три з них він забив на поточному турнірі, оформивши дубль Узбекистану (5:0) та реалізувавши пенальті проти Хорватії (2:1).

Найвищим його досягненням на світовій арені так і залишився півфінал 2006 року.

Роберто Мартінес іде слідом: кінець циклу збірної

Разом із капітаном команду залишає і головний тренер. Іспанський фахівець Роберто Мартінес одразу після поразки заявив, що не продовжуватиме контракт, який закінчується сьогодні.

Мартінес очолював збірну з початку 2023 року (32 перемоги у 45 матчах), виграв із нею Лігу націй 2024/25, але вважає, що без золота на чемпіонаті світу його перебування на посаді втратило сенс.

"Це кінець циклу, команді потрібен новий голос. Я забираю зі собою чудові спогади про ці три з половиною роки, вони були одними з найкращих у моєму житті. Тепер у президента федерації є час і можливості спокійно обрати нового тренера", - наводить слова Мартінеса The Athletic.

Оновлена збірна Португалії почне свій шлях уже у вересні в Лізі націй, де зіграє в одній групі з Норвегією, Данією та Вельсом - але вже без Мартінеса на містку та без Роналду в планах на наступний Кубок світу.