Повернення Неймара та історичний шок: на ЧС-2026 визначилися нові учасники плейоф

На ЧС-2026 завершився груповий етап у квартетах А та С. Матчі в ніч проти 25 червня визначили чергових учасників плей-офф, подарувавши вболівальникам гучні сенсації та історичні рекорди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на трансляції матчів на Megogo .

Група А: тріумф господарів та історична казка ПАР

Збірна Мексики стала першою командою на поточному Мундіалі, яка спромоглася виграти всі три матчі групової стадії. Цього разу "триколірні" розгромили Чехію (3:0), забивши всі три м'ячі в другому таймі.

Цей результат остаточно позбавив чехів шансів на продовження боротьби - вони вибули з ЧС з останнього місця. Європейська збірна не може пробитися до плейоф ще з далекого 1990 року.

Натомість справжнє диво створила збірна ПАР. Завдяки єдиному голу Тапело Масеко африканці мінімально здолали Республіку Корея (1:0) і вперше у своїй історії пробилися до плей-офф чемпіонату світу.

Підсумкова таблиця групи А:

Мексика - 9 очок (різниця голів - 6:0) ПАР - 4 очки (2:3) Республіка Корея - 3 очки (2:3) Чехія - 1 очко (2:6)

Група С: бенефіс Вінісіуса та елітний рекорд Неймара

У квартеті С заочну дуель за першу сходинку вели Бразилія та Марокко. "Селесао" без проблем розібралися із Шотландією - 3:0. Головним героєм зустрічі став Вінісіус Жуніор, який оформив дубль, а ще один гол на свій рахунок записав Матеус Кунья.

Проте головний медіапривід матчу стався на 76-й хвилині: на полі з'явився легендарний Неймар, замінивши Кунью. Для 34-річного форварда це був перший матч за національну команду за останні 981 день.

Понад те, Неймар повторив елітне досягнення Пеле, Кафу та Джалми Сантоса, ставши лише четвертим бразильцем в історії, який зіграв на чотирьох чемпіонатах світу.

В паралельному поєдинку Марокко влаштувало шалену перестрілку з Гаїті (4:2). Півфіналісти минулого ЧС двічі відігрувалися по ходу першого тайму, але вирвали перемогу наприкінці зустрічі. Завдяки кращій різниці голів перше місце в групі посіла Бразилія.

Підсумкова таблиця групи С:

Бразилія - 7 очок (7:1) Марокко - 7 очок (6:3) Шотландія - 3 очки (1:4) Гаїті - 0 очок (2:8)

Що далі в плей-офф ЧС-2026

Наразі на світовій першості вже офіційно сформувалася перша пара 1/16 фіналу. Історичний танець ПАРзійдеться в дуелі проти переможця групи В - Канади. Цей поєдинок відбудеться 28 червня в Лос-Анджелесі.

Натомість Шотландія з 3 очками у підсумку очікує на завершення матчів в інших квартетах, зберігаючи слабкі шанси на прохід за рейтингом третіх місць через погану різницю м'ячів (-3). Вже впродовж найближчої доби визначаться всі учасники плейоф із груп D, Е та F.